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Как рассчитать количество калорий на день: диетолог дала подробную инструкцию

Lite » Еда 07.10.2019 - 14:56
Как рассчитать количество калорий на день: диетолог дала подробную инструкцию
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась специальной формулой

Мнение диетологов насчет подсчета калорийности рациона расходится – кто-то считает целесообразным интуитивное питание расчет оптимального количества жиров, белков и углеводов (БЖУ) в течение дня, другие же обеими руками за контроль над калориями. Диетолог Ольга Усенко решила внести ясность в этот вопрос и поделилась в Instagram методиками расчета калорийности продуктов из меню на день. Кстати, ранее она уже рассказывала, как ускорить обмен веществ в холодный период года.

Эксперт считает, что контроль за калорийностью нужен при условии отсутсвия подсчета баланса БЖУ – это поможет грамотно организовать питание и определится с потребностями.

Калории - это показатель энергии, используемый для измерения содержания энергии в продуктах. Калория определяется как количество энергии, необходимое для повышения температуры 1л воды на 1° Цельсия.

Как рассчитать количество калорий на день: диетолог дала подробную инструкцию
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Калории используются организмом для дыхания, мышления, ходьбы, разговоров.
Лишние калории, которые организм не тратит, будут храниться в виде жира, а постоянное употребление в пищу больше калорий, чем вы тратите за день, приведет к набору веса.

Сколько калорий нужно каждому из нас, зависит от пола, возраста, веса и активности. Формула расчета базового обмена веществ Маффина-Джеора одна из точных.

Нужно понимать, что ни одна формула не даст цифру конкретного индивида. Это ориентир, который может сдвигаться в одну или другую сторону на 100-200 ккал.

Как рассчитать количество калорий на день: диетолог дала подробную инструкцию

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для женщин: (10*вес)+(6.25*рост)-(5*возраст)-161
Для мужчин: (10*вес)+(6.25*рост)-(5*возраст)+5

Это не конечная цифра, полученную сумму нужно еще умножать на коэффициент активности. Но как бы вы не думали, что мы активные в течение дня, больше чем на 1,3 умножать не стоит.

В любой телефон сейчас можно добавить миллион приложений, которые помогут расчитать калории. Их можно найти даже в бесплатном доступе. Если нужен самоконтроль - это отличная идея.

Как рассчитать количество калорий на день: диетолог дала подробную инструкцию
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что стоит изучить топ-5 правил, которые помогут не набрать вес в холода.

Напомним, диетолог Наталья Кошкина дала рекомендации, как продуктивно худеть в повседневной жизни.

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