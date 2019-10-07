Как не поправляться в холодное время года: 5 правил

Иллюстративное фото (pexels.com)

Осенью и зимой чувство голода усиливается

В холодное время года многие из нас набирают лишние килограммы - те самые, которые потом придется усиленно сгонять к лету. Не проще ли просто не допустить их появления? В Insagram-аккаунте Slim i Точка опубликовали 5 правил, которые помогут не поправиться в этот период.

Осенью и зимой хочется больше есть - организм тратит больше энергии на обогрев, а значит и кушать хочется чаще/больше. Кроме того, в холодное время мы пьем меньше чистой воды, предпочитая чаи и кофе, чтобы согреться. А как известно, часто чувство жажды мы путаем с чувством голода.

Как бороться с чувством голода в холодное время:

1. Пить больше воды, преимущественно теплой.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

2. Есть правильные сытные продукты. Сыры, яйца, мясо, субпродукты, орехи.

3. Заняться фитнесом. Только в приоритете не изнурительные тренировки, а больше стретчинга, йоги, пилатеса.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Регулярно ходить в сауну или баню.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Радовать себя положительными эмоциями. Интересные книги, квесты, коллективные игры и вылазки с друзьями.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, диетолог Наталья Кошкина поделилась советами, как эффективно худеть в повседневной жизни.

Ранее эксперт по правильному питанию Катя Медушкина дала советы, как избежать чувства голода во время похудения.