Как ускорить обмен веществ в холодное время года: секреты для худеющих

Какие правила нужно учесть тем, кто хочет похудеть в холодное время года
Рацион в холодное время года должен отличатся от летнего. Это обусловлено нашей физиологией, ведь в межсезонье и зимний период метаболизм замедляется. В связи с этими измнениями и процесс похудения может протекать не так интенсивно. Как правильно перестроить меню для осенне-зимнего периода и какие нюансы учесть рассказала диетолог Ольга Усенко, которая составила список простых правил для худеющих.
Многие замечают, что в межсезонье вес начитает уходить медленней или вовсе останавливается.
Также помимо большего желания поесть, появляется еще ощущение, что еда переваривается тяжелее и дольше.
Это обычно происходит у людей, которые активно не занимаются спортом. 2-3 силовые тренировки в неделю сглаживают эти моменты. Но если активностей в зале нет, необходимо пересмотреть рацион.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что мы можем сделать, если нет возможности заниматься спортом?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина научила справлятся с чувством голода в процессе похудения.