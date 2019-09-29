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Как ускорить обмен веществ в холодное время года: секреты для худеющих

Lite » Еда 29.09.2019 - 15:17
Как ускорить обмен веществ в холодное время года: секреты для худеющих
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какие правила нужно учесть тем, кто хочет похудеть в холодное время года

Рацион в холодное время года должен отличатся от летнего. Это обусловлено нашей физиологией, ведь в межсезонье и зимний период метаболизм замедляется. В связи с этими измнениями и процесс похудения может протекать не так интенсивно. Как правильно перестроить меню для осенне-зимнего периода и какие нюансы учесть рассказала диетолог Ольга Усенко, которая составила список простых правил для худеющих.

Многие замечают, что в межсезонье вес начитает уходить медленней или вовсе останавливается.
Также помимо большего желания поесть, появляется еще ощущение, что еда переваривается тяжелее и дольше.

Это обычно происходит у людей, которые активно не занимаются спортом. 2-3 силовые тренировки в неделю сглаживают эти моменты. Но если активностей в зале нет, необходимо пересмотреть рацион.

Как ускорить обмен веществ в холодное время года: секреты для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что мы можем сделать, если нет возможности заниматься спортом?

  • принять тот факт, что организм перестраивается на холодное время
  • дать 2 недели себе на эту перестройку
  • продолжать действовать все это время без отступлений
  • упростить свой рацион максимально - чем проще блюда на тарелке, тем лучше для процесса похудения

Как ускорить обмен веществ в холодное время года: секреты для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • не забывать про чистую воду. Обычно чем холоднее на улице, тем сложнее пить воду, но это необходимость
  • если с овощами туго, то подключайте сухую клетчатку в рацион, чтобы не сбивать пищеварение.

Напомним, что эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина научила справлятся с чувством голода в процессе похудения.

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