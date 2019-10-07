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Як розрахувати кількість калорій на день: дієтолог дала детальну інструкцію

Lite » Їжа 07.10.2019 - 14:56
Як розрахувати кількість калорій на день: дієтолог дала детальну інструкцію
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася спеціальною формулою

Думка дієтологів щодо підрахунку калорійності раціону розходиться – хтось вважає доцільним оптимальним інтуїтивне харчування та розрахунок оптимальної кількості жирів, білків і вуглеводів (БЖУ) протягом дня, інші ж обома руками за контроль над калоріями. Дієтолог Ольга Усенко вирішила внести ясність у це питання і поділилася в Instagram методиками розрахунку калорійності продуктів з меню на день. До речі, раніше вона вже розповідала, як прискорити обмін речовин у холодний період року.

Експерт вважає, що контроль за калорійністю потрібен при умові відсутності підрахунку балансу БЖУ – це допоможе грамотно організувати харчування і визначиться з потребами.

Калорії - це показник енергії, що використовується для вимірювання вмісту енергії в продуктах. Калорія визначається як кількість енергії, необхідне для підвищення температури 1л води на 1° Цельсія.

Як розрахувати кількість калорій на день: дієтолог дала детальну інструкцію
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Калорії використовуються організмом для дихання, мислення, ходьби, розмов.
Зайві калорії, які організм не витрачає, будуть зберігатися у виді жиру, а постійне вживання в їжу більше калорій, ніж ви витрачаєте за день, призведе до набору ваги.

Скільки калорій потрібно кожному з нас, залежить від статі, віку, ваги і активності. Формула розрахунку базового обміну речовин Мафіна-Джеора одна з точних.

Треба розуміти, що жодна формула не дасть цифру конкретного індивіда. Це орієнтир, який може зсуватися в одну або іншу сторону на 100-200 ккал.

Як розрахувати кількість калорій на день: дієтолог дала детальну інструкцію

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для жінок: (10*вага)+(6.25*зріст)-(5*вік) 161
Для чоловіків: (10*вага)+(6.25*зростання)-(5*вік)+5

Це не кінцева цифра, отриману суму потрібно ще множити на коефіцієнт активності. Але як би ви не думали, що ми активні протягом дня, більше ніж на 1,3 множити не варто.

У будь-який телефон зараз можна додати мільйон додатків, які допоможуть розрахувати калорії. Їх можна знайти навіть в безкоштовному доступі. Якщо потрібен самоконтроль - це відмінна ідея.

Як розрахувати кількість калорій на день: дієтолог дала детальну інструкцію
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що варто вивчити топ-5 правил, які допоможуть не набрати вагу в холод.

Нагадаємо, дієтолог Наталія Кошкіна дала рекомендації, як продуктивно худнути в повсякденному житті.

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