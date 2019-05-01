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Продукты, которые помогут предотвратить седину: список диетолога

Lite » Еда 01.05.2019 - 15:07
Продукты, которые помогут предотвратить седину: список диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти продукты могут предотвратить седину, связанную с неправильным питанием

С таким неприятным и некрасивым явлением, как седые волосы, сталкивается немало женщин, причем сейчас все чаще встречается седина в довольно раннем возрасте. Диетолог Оля Усенко на своей странице в Instagram рассказала, с чем это может быть связано, а также назвала продукты, которые могут помочь предотвратить появление седины.

По словам эксперта, седина может быть связана с разными факторами:

  • генетика
  • стресс
  • гормональные изменения
  • недостаток витаминов и минералов
  • несбалансированное питание по БЖУ
  • возрастные изменения

Далее она разобрала перечень продуктов, которые хорошо влияют на организм и могут предотвратить седину, связанную с неправильным питанием и с нехваткой витаминов и минералов.

Печень - в печени есть много питательных веществ: витамина B12, медь. Которые связывают с сединой.

Нут - содержит В9

Курица

Продукты, которые помогут предотвратить седину: список диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Чечевица - отличный источник B9. Как и с витамином B12, B9 помогает с продукцией ДНК и РНК. Это также необходимо для производства красных кровяных клеток и играет жизненно важную роль в производстве метионина, аминокислоты, важной для сохранения цвета волос.

Спирулина

Грецкий орех - "употребление грецких орехов, богатых медью, замедляет процесс седения", - говорит Мариса Пир, терапевт и автор книги "You Can Be Younger". Все дело в том, что медь играет решающую роль в производстве меланина, а меланин придает волосам пигмент.

Продукты, которые помогут предотвратить седину: список диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Креветки - высокий уровень цинка важен для сохранения цвета в ваших волосах. Поэтому употребление всех видов моллюсков будет отличным источником цинка.

Брокколи - потребность в фолиевой кислоте обычно связана с беременностью, но она также связана с улучшением здоровья волос - ее отсутствие может привести к преждевременному поседению.

Продукты, которые помогут предотвратить седину: список диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

"В целом, можно говорить, что все овощи, фрукты, орехи и семена точно будут хорошо влиять на здоровье волос. Если вы следите за своим уровнем цинка, фолиевой кислоты, витаминами В - волосы будут в полном порядке, конечно, если генетика и стрессы не берут вверх", - подытожила диетолог.

Продукты, которые помогут предотвратить седину: список диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

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