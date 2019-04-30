ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как не набрать в весе во время праздников: эффективные советы от диетолога

Lite » Еда 30.04.2019 - 14:52
Как не набрать в весе во время праздников: эффективные советы от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, как вести себя за стлом, чтобы не переедать

Порой бывает очень непросто отказать себе в слабости попробовать что-то вкусненькое во время праздничных застолий, правда, расплачиваться за это приходиться лишними кило на боках и талии, от которых не так просто избавиться. Как не переедать за большим столом, который ломится от обилия блюд, и к каким хитростям прибегнуть, чтобы контролировать себя и не позволять лишнего, на странице в Instagram рассказала профессиональный диетолог Альбина Комиссарова.

Она отметила, что любые праздники – непростой период для экспертов по правильному питанию и нутрициологов, ведь в это время их клиенты позволяют себе гастрономические излишества и напрочь забывают об основах задорого меню.

Специалист поделилась полезными советами, которыми следует воспользоваться во время майских праздников и дружеских застолий:

  • Если вы проводите время на природе, старайтесь больше двигаться - гуляйте, танцуйте, играйте с детьми, занимайтесь спортивными играми. Не сидите!

Как не набрать в весе во время праздников: эффективные советы от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Пользуйтесь методом тарелки. Ешьте много свежих овощей и зелени.
  • Не бойтесь каких-то видов мяса. Если на столе только свинина, баранина - ее можно есть и худеющим! Только помните, что рекомендованная порция красного мяса в сутки - не более 75 грамм (примерно сигаретная пачка).
  • Если есть выбор - прекрасно! Выбирайте курицу, индейку, рыбу, креветки. 1/4 тарелки смело заполняйте белком!
  • Если вы маринуете мясо/рыбу, выбирайте маринады на основе йогурта, кефира, томата, зелени. Красному мясу хватает лука, соли и перца!

Как не набрать в весе во время праздников: эффективные советы от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • На природе часто пьют пиво, старайтесь избегать алкогольных напитков или выпивать не более 1 напитка для женщин и 2 напитков для мужчин. 1 напиток = 330 мл пива.
  • Если пьёте алкоголь, все равно не забывайте пить чистую воду.
  • Не закусывайте чипсами, сухариками, солеными орешками. Лучше выбрать сыр, хлеб, овощи.
  • На десерт выберите фрукты или ягоды, сейчас уже появляется выбор побольше.

Напомним, что диетолог Светлана Фус рассказала о пользе яиц для организма, развенчав мифы.

Ранее  врач-диетолог Екатерина Павлова назвала плюсы и минусы кофе.

Кстати, диетолог Екатерина Павлова дала рекомендации, как грамотно выбрать витамины.

Как питаться после тренировки: диетолог развеяла главные мифы Как перестать переедать: упражнение для осознанного питания
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины правильное питаниепохудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь