Как не набрать в весе во время праздников: эффективные советы от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, как вести себя за стлом, чтобы не переедать

Порой бывает очень непросто отказать себе в слабости попробовать что-то вкусненькое во время праздничных застолий, правда, расплачиваться за это приходиться лишними кило на боках и талии, от которых не так просто избавиться. Как не переедать за большим столом, который ломится от обилия блюд, и к каким хитростям прибегнуть, чтобы контролировать себя и не позволять лишнего, на странице в Instagram рассказала профессиональный диетолог Альбина Комиссарова.

Она отметила, что любые праздники – непростой период для экспертов по правильному питанию и нутрициологов, ведь в это время их клиенты позволяют себе гастрономические излишества и напрочь забывают об основах задорого меню.

Специалист поделилась полезными советами, которыми следует воспользоваться во время майских праздников и дружеских застолий:

Если вы проводите время на природе, старайтесь больше двигаться - гуляйте, танцуйте, играйте с детьми, занимайтесь спортивными играми. Не сидите!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Пользуйтесь методом тарелки. Ешьте много свежих овощей и зелени.

Не бойтесь каких-то видов мяса. Если на столе только свинина, баранина - ее можно есть и худеющим! Только помните, что рекомендованная порция красного мяса в сутки - не более 75 грамм (примерно сигаретная пачка).

Если есть выбор - прекрасно! Выбирайте курицу, индейку, рыбу, креветки. 1/4 тарелки смело заполняйте белком!

Если вы маринуете мясо/рыбу, выбирайте маринады на основе йогурта, кефира, томата, зелени. Красному мясу хватает лука, соли и перца!

Иллюстративное фото (pexels.com)

На природе часто пьют пиво, старайтесь избегать алкогольных напитков или выпивать не более 1 напитка для женщин и 2 напитков для мужчин. 1 напиток = 330 мл пива.

Если пьёте алкоголь, все равно не забывайте пить чистую воду.

Не закусывайте чипсами, сухариками, солеными орешками. Лучше выбрать сыр, хлеб, овощи.

На десерт выберите фрукты или ягоды, сейчас уже появляется выбор побольше.

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