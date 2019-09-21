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Как приготовить идеальный офисный обед: секреты диетолога

Lite » Еда 21.09.2019 - 08:37
Как приготовить идеальный офисный обед: секреты диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, каким должен быть здоровый прием пищи в офисе

Обеды на работе в условиях постоянной спешки и на ходу могут стать настоящей проблемой для худеющих. Походы в кафе, питание на скорую руку (чай с конфетами или бутерброд из того, что есть рядом) или вовсе отсутствие приема пищи днем ведут к позднему ужину и лишних кило в проблемных зонах. Совместима ли работа в офисе и сбалансированное питание? Конечно, да! Как правильно составить меню для офисного обеда рассказала эксперт по правильному питанию Катя Медушкина, которая ранее научила определять индивидуальную скорость похудения.

Ответ очевиден - брать с собой домашнюю еду. Вам не нужно ждать доставку обедов, не нужно подстраиваться под меню кафе, вы уверены в качестве продуктов и вкусе ваших блюд.

Обзаведитесь красивыми коробочками и контейнерами достаточного объема. В качестве ланч-бокса вполне подойдут даже обыкновенные бытовые емкости для хранения из термостойкого материала, чтобы в случае необходимости можно было подогреть обед в микроволновке.

Как приготовить идеальный офисный обед: секреты диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Каким должен быть обед с собой?

  • он должен содержать белки, жиры и сложные углеводы;
  • быть достаточно сытным и питательным;
  • не очень долго готовиться;

Как приготовить идеальный офисный обед: секреты диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • быть удобным для употребления сразу (не надо ничего смешивать, намазывать или перекладывать);
  • быть удобным для переноски (не разливаться, не крошиться и не пытаться "покинуть" емкость).

Ранее диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала, как определить оптимальную физическую нагрузку и выбрать спорт для себя.

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