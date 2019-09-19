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Как рассчитать оптимальную скорость похудения: эксперт поделилась шпаргалкой

Lite » Еда 19.09.2019 - 14:35
Как рассчитать оптимальную скорость похудения: эксперт поделилась шпаргалкой
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт рассказала, на сколко кило можно похудеть без ущерба для здоровья

Всем худеющих хочется быстрее оценить результат и увидеть существенные изменения в фигуре. Но быстро не значит хорошо, особенно, когда речь идет о снижении веса. Как быстро можно похудеть, на сколько и какая скорость потери лиишних кило — нормальная? На эти вопросы в Instagram ответила эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина, которая ранее рассказала, чем чреваты экспресс-диеты.

Чтобы похудеть, сохранить результат и не заработать проблемы со здоровьем, нужно придерживаться правильной скорости снижения веса. И эта скорость - 400-700 г в неделю. А вовсе не 3 кг, как нам хотелось бы.

В первую неделю-две на здоровом рационе потеря килограммов и сантиметров может быть довольно заметной. Потому что ткани отпускают лишнюю воду, уходят застои жидкости. Кишечник очищается благодаря появлению в рационе клетчатки. Поэтому можно потерять 2-4 кг за неделю (в зависимости от изначального веса).

Как рассчитать оптимальную скорость похудения: эксперт поделилась шпаргалкой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но потом ваш организм переходит в режим нормального жиросжигания. И когда уходит 200-300 г в неделю - это уже чистый жир!

Чтобы похудеть на значительное количество кг, нужно время! Возьмите даже спортсменов. Они не сушатся за месяц, этот процесс занимает около полугода. Что же говорить об обычных людях!

Как рассчитать оптимальную скорость похудения: эксперт поделилась шпаргалкой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Шапргалка по расчету скорости снижения веса:

  • дефицит калорий - 20% от дневной нормы. Считаем по формуле Харриса-Бенедикта. В интернете есть калькуляторы.
  • баланс БЖУ. На 1 кг нормальной массы тела:
  1. белки: 1-1,2 г
  2. жиры: 0,5-0,8 г
  3. углеводы: 4 г

Напомним, что диетолог Ольга Усенко рассказала о последствиях жестких диет и научила оптимизировать питание тем, кто желает похудеть.

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