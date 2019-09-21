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Як приготувати ідеальний офісний обід: секрети дієтолога

Lite » Їжа 21.09.2019 - 08:37
Як приготувати ідеальний офісний обід: секрети дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, яким повинен бути здоровий прийом їжі в офісі

Обіди на роботі в умовах постійного поспіху і на ходу можуть стати справжньою проблемою для тих, хто худне. Походи в кафе, харчування на швидку руку (чай з цукерками або бутерброд з того, що є поряд) або зовсім відсутність прийому їжі вдень ведуть до пізньої вечері і зайвих кіло в проблемних зонах. Чи сумісна робота в офісі та збалансоване харчування? Звичайно, так! Як правильно скласти меню для офісного обіду розповіла експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина, яка раніше навчила визначати індивідуальну швидкість схуднення.

Відповідь очевидна - брати з собою домашню їжу. Вам не потрібно чекати на доставку обідів, не потрібно підлаштовуватися під меню кафе, ви впевнені в якості продуктів і смак ваших страв.

Обзаведіться красивими коробочками і контейнерами достатнього об'єму. В якості ланч-боксу цілком підійдуть навіть звичайні побутові ємності для зберігання з термостійкого матеріалу, щоб у разі необхідності можна було підігріти обід в мікрохвильовій печі.

Як приготувати ідеальний офісний обід: секрети дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яким повинен бути обід з собою?

  • він повинен містити білки, жири й складні вуглеводи;
  • бути досить ситним і поживним;
  • не дуже довго готуватися;

Як приготувати ідеальний офісний обід: секрети дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • бути зручним для вживання відразу (не треба нічого змішувати, намазувати або перекладати);
  • бути зручним для перенесення (не розливатися, не кришиться і не намагатися "покинути" ємність).

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