Як приготувати ідеальний офісний обід: секрети дієтолога

Експерт розповіла, яким повинен бути здоровий прийом їжі в офісі
Обіди на роботі в умовах постійного поспіху і на ходу можуть стати справжньою проблемою для тих, хто худне. Походи в кафе, харчування на швидку руку (чай з цукерками або бутерброд з того, що є поряд) або зовсім відсутність прийому їжі вдень ведуть до пізньої вечері і зайвих кіло в проблемних зонах. Чи сумісна робота в офісі та збалансоване харчування? Звичайно, так! Як правильно скласти меню для офісного обіду розповіла експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина, яка раніше навчила визначати індивідуальну швидкість схуднення.
Відповідь очевидна - брати з собою домашню їжу. Вам не потрібно чекати на доставку обідів, не потрібно підлаштовуватися під меню кафе, ви впевнені в якості продуктів і смак ваших страв.
Обзаведіться красивими коробочками і контейнерами достатнього об'єму. В якості ланч-боксу цілком підійдуть навіть звичайні побутові ємності для зберігання з термостійкого матеріалу, щоб у разі необхідності можна було підігріти обід в мікрохвильовій печі.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Раніше дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова розповіла, як визначити оптимальні фізичну навантаження та вибрати спорт для себе.