Как похудеть и поддержать иммунитет: диетолог поделилась ценными советами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, какие продукты включить в рацион для укрепления защитных сил организма

В период карантина хочется в первую очередь оставаться здоровыми и сохранять спокойствие, а также составить свой рацион так, чтобы за период прибывания на домашней самоизоляции не прибавить в весе. Как же стоит питаться тем, кто хочет поддержать иммунитет и оставать стройными? Диетолог Елена Кален, котрая ранее научила пить больше воды во время похудения, в instagram поговорила о продуктах-помощниках, которые помогут оставаться в форме.

В связи с накрывшей планету информационной волной о пандемии коронавируса, один из часто задаваемых вопросов: как укрепить свой иммунитет и продолжать снижать вес?

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Вопрос хороший, потому что если укреплять иммунитет с помощью витаминов в еде, то вес можно набрать очень хорошо... Кроме того, появилась тревога и паника. И, чтобы избавиться от этого состояния, люди начинают есть больше, чем нужно их телу. Особенно на карантине, если заняться дома нечем. Ну и как результат вновь получаем прибавку в весе. Потому что, чем больше лишнего мы едим, тем больше лишнего веса прибавляется.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чтобы вес не набирался:

принимайте пищу только по голоду, а не потому что хочется успокоиться,

выбирайте продукты, которые укрепят иммунитет и помогут в снижении веса.⠀

Продукты, содержащие Омега-3: льняное масло, морская рыба, морепродукты, грецкие орехи. Омега-3 - это жирная кислота, которая обязательна для отлаженной работы иммунной системы. Ее наличие в разы увеличивает сопротивляемость организма инфекциям.

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Омега-3 для похудения полезна тем, что усиливает функцию Л-карнитина, благодаря которому процесс расщепления жиров происходит гораздо быстрее! Можно добавить Омегу-3 в виде БАДов. Продукты в магазинах уже разобрали, а витамины в аптеках пока еще есть.



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Свежие овощи, зелень должны присутствовать в рационе по двум причинам:

1. Это источник витаминов и минералов, без которых организм вообще функционировать перестанет. Но витамины усвоятся, только если кишечник чист, а не забит шлаками.

2. Клетчатка в овощах это главный чистильщик кишечника. Если кишечник забит, то какие бы полезные продукты мы не ели, будет проблема с усвоением. Поэтому следим за чистотой кишечника, и едим овощи и зелень. Чистый кишечник = крепкий иммунитет.

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А еще чистый кишечник - это плоский живот! Потому что кругленький животик это не только жирок, но и шлаки в кишечнике. Едите свежие овощи и зелень по голоду, кишечник чистится, шлаки выходят, и талия становится все тоньше и тоньше!

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о полезных пробиотиках, которые помогут ускорить пищеварение и укрепить иммунитет.