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Як схуднути і підтримати імунітет: дієтолог поділилася цінними порадами

Lite » Їжа 22.03.2020 - 08:38
Як схуднути і підтримати імунітет: дієтолог поділилася цінними порадами
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, які продукти включити в раціон для зміцнення захисних сил організму

У період карантину хочеться в першу чергу залишатися здоровими і зберігати спокій, а також скласти свій раціон так, щоб за період перебування на домашній самоізоляції не додати у вазі. Як же варто харчуватися тим, хто хоче підтримати імунітет і відставати стрункими? Дієтолог Олена Кален, яка раніше навчила пити більше води під час схуднення, в instagram поговорила про продукти-помічників, які допоможуть залишатися у формі.

У зв'язку з накрила планету інформаційною хвилею про пандемію коронавіруса, одне з поширених питань: як зміцнити свій імунітет і продовжувати знижувати вагу?

Питання гарне, тому що якщо зміцнювати імунітет з допомогою вітамінів в їжі, то можна набрати вагу дуже добре... Крім того, з'явилася тривога і паніка. І, щоб позбутися цього стану, люди починають їсти більше, ніж потрібно їх тіла. Особливо на карантині, якщо зайнятися вдома нічим. Ну і як результат знову отримуємо прибавку у вазі. Тому що, чим більше зайвого ми їмо, тим більше зайвої ваги додається.

Як схуднути і підтримати імунітет: дієтолог поділилася цінними порадами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щоб вага не набирався:

  • приймайте їжу тільки з голоду, а не тому що хочеться заспокоїтися,
  • вибирайте продукти, які зміцнять імунітет і допоможуть в зниженні ваги.⠀

Продукти, що містять Омега-3: лляна олія, морська риба, морепродукти, волоські горіхи. Омега-3 - це жирна кислота, яка обов'язкова для налагодженої роботи імунної системи. Її наявність в рази збільшує опірність організму інфекціям.

Омега-3 для схуднення корисна тим, що підсилює функцію Л-карнітину, завдяки якому процес розщеплення жирів відбувається набагато швидше! Можна додати Омега-3 у вигляді БАДів. Продукти в магазинах вже розібрали, а вітаміни в аптеках поки ще є.

Як схуднути і підтримати імунітет: дієтолог поділилася цінними порадами

Свіжі овочі, зелень повинні бути присутніми в раціоні з двох причин:

1. Це джерело вітамінів і мінералів, без яких організм взагалі перестане функціонувати. Але вітаміни засвояться, тільки якщо кишечник чистий, а не забитий шлаками.

2. Клітковина в овочах це головний чистильник кишечника. Якщо кишечник забитий, то які б корисні продукти ми не їли, буде проблема з засвоєнням. Тому стежимо за чистотою кишечника, і їмо овочі та зелень. Чистий кишечник = міцний імунітет.

А ще чистий кишечник - це плоский живіт! Тому що кругленький животик це не тільки жирок, але і шлаки в кишечнику. Їсте свіжі овочі та зелень з голоду, кишечник чиститься, шлаки виходять, і талія стає все тонше і тонше!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про корисні пробіотики, які допоможуть прискорити травлення і зміцнити імунітет.

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