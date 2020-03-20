Топ-6 действенных хитростей, которые помогут пить больше воды при похудении

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нутрициолог поделилась полезным списком хитростей для худеющих

Один из самых популярных советов по похудению – пить больше воды. Но если вы не привыкли пить воду, то эта задача будет трудная. Исправить ситуацию не только нужно, а и можно. Как это сделать – рассказала нутрициолог Елена Кален, которая ранее научила худеющих выбирать хлеб. В Instagram эксперт поделилась списком хитростей, которые помогут пить больше воды.

Чтобы научиться употреблять больше воды в день стоит обратить внимание на важные мелочи. Эксперт дала топ-6 советов как сделать это легко:

1.Поставьте себе цель – выпить в течение дня нужное количество воды, пусть оно сначала будет небольшое. Сформулированная цель настраивает на успех.

2.Важно в течение дня вспоминать про воду. Для этого поставьте бутылку с водой на видном месте, на столе, чтобы она постоянно напоминала о себе. Можете также поставить напоминание в телефоне, чтобы каждый час он вам маячил о полезной привычке.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Если вкус воды не очень нравится, превратите ее в напиток. Добавьте листья мяты, имбирь, ягоды, корицу, лимон или огурец. Меняйте вкусы, вам это точно понравится. Также для разнообразия можно добавить лед или пить воду из холодного стакана, это сильно влияет на ваши ощущения вкуса.

4.Чтобы сделать процесс питья необычным, попробуйте пить воду через соломинку. Вы даже не заметите, как опустошите стакан.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Выберите для воды красивую бутылку или стакан, чтобы она была продолжением вашего имиджа, частью вас. Это даст эмоциональный заряд.

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6.Если вам приходится передвигаться в течение дня, носите хотя бы маленькую бутылку воды с собой. Пусть она будет в вашей сумке или в машине.

Помните, начинаем с малого и достигаем большего. Сегодня научились пить воду, завтра научимся любому другому навыку… Мозг учится, учиться и заряжается на успех! И конечно, очень важно помнить ради чего все это вы делаете, - ради того чтобы быть красивой, стройной, здоровой и счастливой.

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