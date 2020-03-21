Сплошная польза: диетолог рассказала об идеальных продуктах для стройности и крепкого иммунитета

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о полезном сочетании продуктов для улучшения пищеварения

Крепкий и здоровый иммунитет и слаженная работа организма в период карантина необходими как никогда. Усилить защитные силы, ускорить пищеварение,а заодно и постройнеть помогают пробиотики - микроорганизмы, употребление которых улучшает микрофлору кишечника. Их можно получить из продуктов питания, если грамотно организовать свой рацион, о чем ранее рассказала диетолог Альбина Комиссарова. Теперь на своей странице в Instagram она научила, как правильно ввести в рацион пробиотики и когда их лучшего всего употреблять.

Эксперт поделилась готовыми решениями для тех, кто хочет получить максимальную пользу из пищи, богатой полезными микроорганизмами. Когда же лучше употреблять пробиотики, как и с чем их сочетать?

Не важно, едите вы продукт натощак или нет, он все равно прекрасно усвоится и пробиотики поступят в одинаковом количестве.

Идеальное сочетание конкретного пробиотика с пребиотиком (пища для пробиотиков, которая помогает им размножаться) существует и называется СИНбиотик. Но увы, существует лишь в БАДах, волшебного продукта нет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

НО! Решение достаточно простое - потребляя максимально разнообразные продукты, богатые про- и пребиотиками, вы точно получите нужные идеальные комбинации.

Если вы заметили, что у вас появилось вздутие, то начинайте постепенно вводить пробиотики, по 1-2 продукту в неделю.

Как начать есть больше таких продуктов?

на завтрак съедайте белый йогурт без сахара, обогащенный бифидобактериями.

включайте бобовые в свой рацион, заполняя 1/4 тарелки

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

пробуйте новую кухню: мисо-супы могут стать отличной частью рациона

подавайте квашеную капусту в качестве гарнира

не забывайте про овощные салаты и цельнозерновые продукты.

Эти привычки могут легко войти в ваш образ жизни и помогут стать стройнее и здоровее.

Напомним, что ранее нурициолог Елена Кален предложила легкое и питательное вечернее меню для худеющих.