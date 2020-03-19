Питание на карантине: какие продукты сделают вас устойчивее к вирусам

Эксперт рассказала, как укрепить иммунитет и сделать организм устойчивее к болезням
Пока вы сидите дома на карантине, у всех наконец появится время позаботиться о себе: вовремя питаться, а не бегать со встречи на встречу, есть здоровые домашние блюда, а не еду с доставок, пополнить запасы витаминов в организме, употребляя правильные продукты. Сейчас в период повышенного риска подхватить вирусное заболевание, необходимо следить за поступлением витаминов в достаточном количестве. Диетолог Наталья Самойленко, которая ранее рассказала, как не поправиться во время поста, на своей странице в Instagram поведала, какие продукты сделают вас более устойчивыми к вирусным заболеваниям.
Эксперт рекомендует по максимуму включить их в рацион, чтобы восполнить недостаток витаминов и укрепить иммунитет.
Продукты, богатые Витамином D.
По данным статистики около 50% населения Земли имеют недостаток «гормона солнца», а при недостаточной инсоляции важно увеличить его употребление с пищей, употребляя:⠀
Иллюстративное фото (unsplash.com)
Витамин А содержат:
Иллюстративное фото (unsplash.com)
Витамин Е
Витамин Е достаточно распространен в продуктах питания, но может быть нарушено его всасывание, что и вызовет дефицит. Больше всего его в продуктах:
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Витамины С, В6, цинк и селен
Иллюстративное фото (instagram.com/samoylenko_diet)
Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как питаться худеющим и ответила на частые вопросы о продуктах питания для стройности.