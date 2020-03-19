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Питание на карантине: какие продукты сделают вас устойчивее к вирусам

Lite » Еда 19.03.2020 - 08:36
Питание на карантине: какие продукты сделают вас устойчивее к вирусам
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, как укрепить иммунитет и сделать организм устойчивее к болезням

Пока вы сидите дома на карантине, у всех наконец появится время позаботиться о себе: вовремя питаться, а не бегать со встречи на встречу, есть здоровые домашние блюда, а не еду с доставок, пополнить запасы витаминов в организме, употребляя правильные продукты. Сейчас в период повышенного риска подхватить вирусное заболевание, необходимо следить за поступлением витаминов в достаточном количестве. Диетолог Наталья Самойленко, которая ранее рассказала, как не поправиться во время поста, на своей странице в Instagram поведала, какие продукты сделают вас более устойчивыми к вирусным заболеваниям.

Эксперт рекомендует по максимуму включить их в рацион, чтобы восполнить недостаток витаминов и укрепить иммунитет.

Продукты, богатые Витамином D.

По данным статистики около 50% населения Земли имеют недостаток «гормона солнца», а при недостаточной инсоляции важно увеличить его употребление с пищей, употребляя:⠀

  • Жирные сорта рыбы: лосось дикого вылова, сардины, тунец, сельдь;
  • Масло печени трески. в 1 ч. л. - 58% суточной дозы;
  • Яичный желток. Важно чтобы куры были свободного выгула или питались кормом, обогащенным дополнительно витамином D.
  • Лесные грибы, которые росли в условиях солнечной активности. Такие грибы как шампиньоны, которые могут расти в полутемных и полуподвальных помещениях содержат мизерное кол-во витамина.

Питание на карантине: какие продукты сделают вас устойчивее к вирусам

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Витамин А содержат:

  • Печень (в 100 г. говяжьей печени - 1049% суточной потребности, 1 ч. л. рыбьего жира - 150%);
  • ⠀Морковь (в 100 г - 95% суточной потребности);
  • ⠀Капуста кале (76% на 100 г), шпинат (52%), салат латук;
  • ⠀Жирные сорта рыбы, чемпионы: королевская макрель, лосось;
  • ⠀Сыры, сливочное масло.

Питание на карантине: какие продукты сделают вас устойчивее к вирусам

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Витамин Е

Витамин Е достаточно распространен в продуктах питания, но может быть нарушено его всасывание, что и вызовет дефицит. Больше всего его в продуктах:

  • Масло зародышей пшеницы (1 чайная ложка - 135%);
  • Масло грецкого ореха (1 чайная ложка - 43%);
  • Миндальное масло (1 чайная ложка - 36%);
  • Миндаль, грецкий орех, кедровый орех, бразильский орех, фисташки, семечки;
  • Жирные сорта рыбы (лосось, форель);
  • Икра рыбы (100 г - 47%).


Витамины С, В6, цинк и селен

Иллюстративное фото (instagram.com/samoylenko_diet)

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как питаться худеющим и ответила на частые вопросы о продуктах питания для стройности.

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