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Як почистити організм після застілля: список продуктів-помічників від дієтолога

Lite » Їжа 12.01.2020 - 14:15
Як почистити організм після застілля: список продуктів-помічників від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, які продукти допоможуть відновитися після свят

Марафон зимових свят підходить до кінця, але як звести до мінімуму наслідки численних застіль, адже велика кількість смачної та подекуди нездорової їжі дає про себе знати зайвими кіло,що осіли на боках. А навантаження на органи травлення – це ще один "бонус" новорічного обжерливості. Про те, як привести в норму оранизм після застіль розповіла в Instagram дієтолог Христина Лобановська.

Як почистити печінку після свят? Адже вона, бідна, витримувала ударну дозу смакоти і алкоголю. Звичайно, можна пропити лікарські препарати, але навіщо, якщо можна вдатися до допомоги правильно складеного раціону.

1. Улюблена спеція для печінки – куркума. Згідно з останніми дослідженнями вчених, куркума володіє здатністю регенерації клітин печінки. Так, клітини печінки піддослідних щурів, у яких вона була зруйнована через діабет, повністю відновилися завдяки куркумі.

Як почистити організм після застілля: список продуктів-помічників від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Грейпфрутовий сік не тільки містить вітамін С, який допомагає впоратися з похміллям, в ньому також велика кількість антиоксидантів, які допомагають печінці виводити токсини і канцерогени.

3. Японські вчені провели експеримент, в результаті якого вони намагалися з'ясувати, які продукти впливають на роботу печінки.

Як почистити організм після застілля: список продуктів-помічників від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кілька груп гризунів годували різними видами овочів і фруктів, при цьому тварини отримували однакову дозу токсину. За результатами печінка постраждала найменше у тих щурів, що харчувалися авокадо.

4. Чудовим початком дня, присвяченого очищенню печінки, стане каша. Дефіцит глютену, на який так накинулося сучасне суспільство, може викликати порушення роботи печінки. Гречана, вівсяна, пшоняна крупи мають абсорбуючі властивісті, збираючи токсини, як губка.

Раніше дієтолог Ольга Усенко перерахувала зарахувала продукти, які не слід їсти натщесерце вранці.

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