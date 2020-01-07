Как выйти из новогоднего обжорства: пошаговая инструкция от диетолога

Эксперт поделилась планом действия, как вернуться к здоровому рациону после праздников
Череда зимних праздников, а с ними и щедрых застолий заставила расслабиться и позволить себе лишнее за столом, ведь вокруг столько вкусных соблазнов! Даже организовав новогоднее застолье с умом и минимальным риском для стройных форм, можно не удержаться – от "зажора" не застрахован никто. Но что же делать, чтобы побыстрее прийти в форму и вернуться к правильному режиму питания? Диетолог Ева Шишова на странице в Instagram прописала четкую инструкцию для тех, кто намерен минимизировать последствия щедрых застолий для фигуры.
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Делайте, как хотите, по одному пункту в день или все сразу, но пора начинать. Иначе это не закончится. Вам кажется: "Уже столько съела, одна конфетка ничего не решит, тем более в гости позвали". Но еще как решит и напомнит о себе отложением на боках.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
План действий:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова раскрыла правила употребления спиртных напитков за праздничным столом.