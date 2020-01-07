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Как выйти из новогоднего обжорства: пошаговая инструкция от диетолога

Lite » Еда 07.01.2020 - 14:19
Как выйти из новогоднего обжорства: пошаговая инструкция от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась планом действия, как вернуться к здоровому рациону после праздников

Череда зимних праздников, а с ними и щедрых застолий заставила расслабиться и позволить себе лишнее за столом, ведь вокруг столько вкусных соблазнов! Даже организовав новогоднее застолье с умом и минимальным риском для стройных форм, можно не удержаться – от "зажора" не застрахован никто. Но что же делать, чтобы побыстрее прийти в форму и вернуться к правильному режиму питания? Диетолог Ева Шишова на странице в Instagram прописала четкую инструкцию для тех, кто намерен минимизировать последствия щедрых застолий для фигуры.

Делайте, как хотите, по одному пункту в день или все сразу, но пора начинать. Иначе это не закончится. Вам кажется: "Уже столько съела, одна конфетка ничего не решит, тем более в гости позвали". Но еще как решит и напомнит о себе отложением на боках.

Как выйти из новогоднего обжорства: пошаговая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

План действий:

  • Убрать алкоголь! Пока вы выпиваете - это не закончится. Он пробуждает аппетит и отключает нервную систему, совесть, здравий смысл. Вам становится хорошо и вас мало волнуют проблемы вашего тела и веса.

Как выйти из новогоднего обжорства: пошаговая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Убрать сладости. Все, стоп. Переходим на фрукты, ешьте апельсины и мандарины, они сейчас очень сладкие и вкусные. Это хотя бы натуральные, природные сахара.
  • Забываем про соки и газировки. Подключите чай разных вкусов с сахзамом 0 ккал или минеральную воду с лимоном - это отличная альтернатива.
  • Салаты с майонезом тоже в сторону. В гостях едим овощные салаты с маслом/сметаной/йогуртом или просто овощи.

Как выйти из новогоднего обжорства: пошаговая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Картофель сейчас готовят все. Его убираем! У вас запас углеводов уже исчерпан на месяц вперед.
  • Больше двигаемся, в идеале - добавить тренировку, хотя бы на 15 мин в день, хотя бы просто приседайте/отжимайтесь/качайте пресс! Даже 15 мин отлично помогут.

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова раскрыла правила употребления спиртных напитков за праздничным столом.

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