Почему мы не можем отказаться от сладкого и что с этим делать: ответ диетолога

Эксперт рассказала, почему мы бесконтрольно едим сладкое
"Не могу совсем и навсегда отказаться от вкусняшек. Что делать?" Этот вопрос часто беспокоит лакомок, которые не способны отказать себе в сладкой радости. На самом деле ответ прост - выбирайте маленькие порции, советует диетолог Лора Филиппова, которая перечислила причины отказаться от сахара, а теперь на странице в Instagram она рассказала, почему так сложно преодолеть тягу к сладкому.
Исследованием реакции мозга на любимую еду установлено, что самая активная реакция на;
Представляете сколько можно съесть между вторым и последним кусочком? Важно! В желудке нет вкусовых рецепторов! Неважно съедите вы 30 грамм любимого тортика или весь торт целиком - удовольствие будет одинаковым! А вот последствия для фигуры.... Выбор всегда за вами!
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Также диетолог поделилась рецептом вкусной сладости, которая поможет насытиться и не навредит фигуре: в 100 гр продукта всего 83 калории.
Овсяный крамбл с сухофруктами
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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