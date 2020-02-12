ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названы самые опасные продукты для женщин после 30 лет

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 21:59
Названы самые опасные продукты для женщин после 30 лет
Продукты, вызывающие старение (фото:pixabay.com)

Медики назвали продукты, которые вызывают старение у женщин

После 30 лет у женщин замедляется метаболизм и запускаются первые процессы страрения. Иногда в этом возрасте уже появляются первые морщины, а похудеть становится намного тяжелее, чем раньше. Для того, чтобы оставаться дольше молодой и красивой, стоит исключить из рациона несколько продуктов.

Сладкий йогурт

Содержание сахара в таком кисломолочном продукте намного превышает полезность самого йогурта.

Белый хлеб

В выпечке из белой муки содержится максимум калорий и минимум пользы. Лучше замените белый хлеб на ржаной или с отрубями.

Пакетированный фруктовый сок

В таких напитках содержится убойная доза сахара, красители и консерванты, а полезности ноль. Такие напитки очень быстро превысят калорийность вашего рациона и могут негативно повлиять на кожу лица.

Выпечка и сладости

Для того, чтобы оставаться стройной и свежей, исключите эти продукты из своего питания навсегда. в покупных сладостях содержится масса транс-жиров, сахара и красителей. Отдайте предпочтение натуральным сладостям или фруктам.

Названы самые опасные для здоровья каждодневные продукты Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питания
Новости Украины продукты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь