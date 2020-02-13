Чому ми не можемо відмовитися від солодкого і що з цим робити: відповідь дієтолога

"Не можу зовсім і назавжди відмовитися від ласощів. Що робити?" Це питання часто турбує ласунів, які не здатні відмовити собі в солодкій радості. Насправді відповідь проста - обирайте маленькі порції, радить дієтолог Лора Філіппова, яка перерахувала причини відмовитися від цукру, а тепер на сторінці в Instagram вона розповіла, чому так складно подолати тягу до солодкого.

Дослідженням реакції мозку на улюблену їжу встановлено, що найбільш активна реакція на:

перший укус/шматочок (Ура! Улюблена смакота!)

другий (як же я за тобою соскучил (ся/лась)

і останній (увага! Ця смакота закінчується!)

Уявляєте скільки можна з'їсти між другим і останнім шматочком? Важливо! В шлунку немає смакових рецепторів! Неважливо ви з'їсте 30 грам улюбленого тортика або весь торт цілком - задоволення буде однаковим! А ось наслідки для фігури... Вибір завжди за вами!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також дієтолог поділилася рецептом смачних солодощів, які допоможуть насититися та не зашкодять фігурі: в 100 гр продукту всього 83 калорії.

Вівсяний крамбл з сухофруктами



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Склад:

вівсяні пластівці, які потрібно варити - 150 г

молоко 2,5% - 400 мл

сухофрукти - родзинки, курага, чорнослив - 50 гр. Порада: великі ріжемо на шматочки, замочуємо в гарячій воді на 5 хвилин. Смачно і додати горіхи.

кориця - 1/3 ч. л.

олія оливкова - 15 гр.

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Перемішуємо пластівці з корицею і сухофруктами. Вливаємо молоко і масло. Форму краще застелити пергаментним папером - легше буде діставати і не розвалиться. Випікаємо 25-35 хвилин до готовності.

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