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Миф или правда: эксперт развенчала популярные заблуждения о завтраке

Lite » Еда 12.02.2020 - 15:31
Миф или правда: эксперт развенчала популярные заблуждения о завтраке
Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог раскрыла правду о полезности овсянки и кофе

Существует немало укоренившихся суждений о том, что нужно и полезно употреблять на завтрак. Однако всегда ли они правдивы? Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, рассмотрела в своем Instagram распространенные заблуждения об утреннем приеме пищи.

Например, чем опасны протеиновые коктейли на завтрак и почему кофе не считается завтраком.

МИФ. Овсяная каша быстрого приготовления на воде - полезный завтрак для фигуры.

Неправда.

Овсяные хлопья быстрого приготовления подвергаются сильной тепловой обработке, что лишат их ценной части злака - клетчатки. А ведь именно ради нее мы и едим злаки. Такая каша содержит лишь простые углеводы, которые усваиваются очень быстро, поэтому энергия заканчивается и наступает сильный голод.

Для сытной и правильной овсяной каши лучше использовать хлопья Геркулес, варка не менее 20 мин. В качестве белка добавляем молоко. Витаминами могут быть- ягоды, а жирами немного орешков или кусочек сливочного масла.

Миф или правда: эксперт развенчала популярные заблуждения о завтраке

Иллюстративное фото (pexels.com)

МИФ. Достаточно выпить кофе, чтобы зарядить организм энергией на утро.

Неправда.

Кофе не имеет в составе ни белков, ни жиров, ни углеводов и потому содержит ноль калорий. Ваш организм утром нуждается в хорошей подзаправке - не менее 25% суточной калорийности и сбалансированный состав. Иначе ваш организм как машина без бензина. Вы лишь изнашиваете его, заменяя завтрак чашкой кофе.

Миф или правда: эксперт развенчала популярные заблуждения о завтраке

Иллюстративное фото (pexels.com)

МИФ. Протеиновые коктейли вместо завтрака вредят здоровью, сажают печень.

Неправда.

  • Качественные протеиновые коктейли имеют сбалансированный состав БЖУ, обогащены хорошо усвояемыми витаминами, содержат клетчатку и имеют достаточно низкую калорийность.
  • За счет достаточного количества белка, коктейли дают длительное насыщение и помогают контролировать аппетит и тягу к сладкому.


Если пользоваться надежными производителями, то вы не только не навредите здоровью, а еще и значительно улучшите его. От самих коктейлей не худеют. Коктейли - это просто еда. Т.е. вместо калорийной пищи с переизбытком калорий и недостатком белка и витаминов, вы едите высокопитательную сбалансированную смесь.

Миф или правда: эксперт развенчала популярные заблуждения о завтраке
Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что нутрициолог Анна Никольская назвала топ-10 продуктов, которые помогут обуздать тягу к сладостям.

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