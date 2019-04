Как питаться после тренировки: диетолог развеяла главные мифы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, как и что стоит есть после занятий спортом

Вокруг вопроса о питании после тренировок существует много мифов. Например, о том, что нельзя есть в течение двух часов после занятий в зале. Правда, никаких научных оснований эти правила под собой не имеют. Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова рассказала в Instagram о том, что и когда лучше употреблять после возвращения из спортзала.

По ее словам, еда после тренировки – это самый спорный и обсуждаемый вопрос, над которым бьются тренеры и врачи. Одно из распространенных заблуждений гласит, что прием пищи после тренировки мешает жиросжиганию, поэтому 2 часа после тренировки есть нельзя.

На самом деле, организм сжигает жир в течение 23 часов после тренировки, а не час во время неё, поэтому ключевую роль играет диета в течение всего дня, а не в течение получаса после тренировки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть ли углеводное (белковое) окно?

Да, но! Люди думают, что после тренировки истощены запасы гликогена, и углеводы, которые вы съедите в течение 30-40 мин после тренировки, пойдут на восстановление запасов, а не в жир и можно съесть "Сникерс".

На самом деле, закрытие "окна" имеет место только после тренировки натощак, в остальное время большой роли оно не сыграет: исследование 2013 года, опубликованное в Journal of the International Society of Sports Nutrition показало, что нет никаких доказательств, что "закрытие окна" поднимает синтез белка в мышцах.

Когда и что надо есть?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В течение 2-х часов после тренировки желателен, белково-углеводный приём пищи(напр, рыба и рис, овощи), но если есть не хочется - заставлять себя не надо, соблюдайте баланс в течение дня и этого будет достаточно.

Есть ли разница в питании после кардио/силовой?

В целом, нет. Кардио требует большего количества углеводов, но кардио кардио рознь, поэтому здесь смотрите на чувство голода: хотите есть - пожалуйста.

Есть ли разница в питании на похудение/набор веса?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Только в дневном балансе, на наборе веса больше калорий, белка, жиров, углеводов. Конкретно после тренировки - разницы нет.

Если тренировка очень поздно, можно ли есть?

Если хочется - да, можно даже сложные углеводы, если не хочется - насильно "ну хоть что-нибудь" не надо.

Эксперт также посоветовала соблюдать баланс и не верить заблуждениям, а питаться по привычной схеме.

Ранее диетолог Елена Кален научила правильно выбирать растительное масло для приготовления пищи.

Кстати, диетолог Екатерина Павлова рассказала, как подобрать необходимые организму витамины.