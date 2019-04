Як харчуватися після тренування: дієтолог розвіяла головні міфи

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, як і що варто їсти після занять спортом

Навколо питання про харчування після тренувань існує багато міфів. Наприклад, про те, що не можна їсти протягом двох годин після занять в залі. Правда, ніяких наукових підстав ці правила під собою не мають. Професійний дієтолог Альбіна Комісарова розповіла в Instagram про те, що і коли краще вживати після повернення з спортзалу.

За її словами, їжа після тренування – це найбільш спірнеі обговорюване питання, над яким б'ються тренери і лікарі. Одна з поширених помилок свідчить, що прийом їжі після тренування заважає жіроспалюванню, тому 2 години після тренування їсти не можна.

Насправді, організм спалює жир протягом 23 годин після тренування, а не годину під час нього, тому ключову роль відіграє дієта протягом усього дня, а не протягом півгодини після тренування.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Є вуглеводне (білкове) вікно?

Так, але! Люди думають, що після тренування виснажені запаси глікогену, і вуглеводи, які ви з'їсте протягом 30-40 хв після тренування, підуть на відновлення запасів, а не в жир і можна з'їсти "Снікерс".

Насправді, закриття "вікна" має місце тільки після тренування натщесерце, в інший час великої ролі воно не зіграє: дослідження 2013 року, опубліковане в Journal of the International Society of Sports Nutrition показало, що немає ніяких доказів, що "закриття вікна" порушує синтез білка в м'язах.

Коли і що треба їсти?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Протягом 2-х годин після тренування бажаний, білково-вуглеводний прийом їжі(наприклад, риба і рис, овочі), але якщо їсти не хочеться - змушувати себе не треба, дотримуйтесь баланс протягом дня і цього буде достатньо.

Чи є різниця у харчуванні після кардіо/силовий?

В цілому, немає. Кардіо вимагає більшої кількості вуглеводів, але кардіо кардіо різниця, тому тут дивіться на почуття голоду: хочете їсти - будь ласка.

Чи є різниця в харчуванні на схуднення/набір ваги?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тільки в денному балансі, на наборі ваги більше калорій, білків, жирів, вуглеводів. Конкретно після тренування - різниці немає.

Якщо тренування дуже пізно, можна їсти?

Якщо хочеться - так, можна навіть складні вуглеводи, якщо не хочеться - насильно "ну хоч що-небудь" не треба.

Експерт також порадила дотримуватися балансу і не вірити хибним думкам, а харчуватися за звичною схемою.

