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Ожирение и усталость: диетолог назвала неожиданную причину проблем с весом

Lite » Еда 21.04.2019 - 13:05
Ожирение и усталость: диетолог назвала неожиданную причину проблем с весом
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что способно негативно влиять на работу всего организма

Профессиональный диетолог Екатерина Толстикова утверждает, что проблемы со здоровьем, пищеварением и весом может создавать сбой в работе так назваемого "блуждающего нерва" - n.vagus. Об этом она рассказала настранице в Instagram.

По словам эксперта, в организме человека "живет" блуждающий нерв - n.vagus, известный, как X-пара черепных нервов. Он отвечает за многие жизненно важные процессы.

В чем его особенность?

  • влияние на ЖКТ: он увеличивает продукцию желудочного сока и кишечного секрета, а также помогает выработке Внутреннего фактора Касла (важен для усвоения В12);
  • включает ощущение сытости и наполненности желудка (помните, когда вы наедаетесь, сразу хочется найти подушку и прилечь?);
  • помимо секрета желудка, он контролирует ещё и работу пищевода и сфинктера между желудком и пищеводом;
  • он стимулирует выброс желчи из жёлчного пузыря, что важно для усвоения жиров;
  • оргазм - это тоже руки "мастера вагуса".

Каковы же показатели сбоя в работе "блуждающего нерва"? Если вагус работает неправильно, это выражается в следующих симптомах:

Ожирение и усталость: диетолог назвала неожиданную причину проблем с весом

Иллюстративное фото (www.pexels.com) 

  • набор веса и ожирение;
  •  депрессия;
  •  истощение;
  • хроническая усталость;
  • бради или тахикардия;
  • тяжело глотать;
  •  изжога;
  •  головокружение;
  •  дефицит В12;
  •  хроническое воспаление.

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