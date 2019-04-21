Ожирение и усталость: диетолог назвала неожиданную причину проблем с весом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что способно негативно влиять на работу всего организма

Профессиональный диетолог Екатерина Толстикова утверждает, что проблемы со здоровьем, пищеварением и весом может создавать сбой в работе так назваемого "блуждающего нерва" - n.vagus. Об этом она рассказала настранице в Instagram.

По словам эксперта, в организме человека "живет" блуждающий нерв - n.vagus, известный, как X-пара черепных нервов. Он отвечает за многие жизненно важные процессы.

В чем его особенность?

влияние на ЖКТ: он увеличивает продукцию желудочного сока и кишечного секрета, а также помогает выработке Внутреннего фактора Касла (важен для усвоения В12);

включает ощущение сытости и наполненности желудка (помните, когда вы наедаетесь, сразу хочется найти подушку и прилечь?);

помимо секрета желудка, он контролирует ещё и работу пищевода и сфинктера между желудком и пищеводом;

он стимулирует выброс желчи из жёлчного пузыря, что важно для усвоения жиров;

оргазм - это тоже руки "мастера вагуса".

Каковы же показатели сбоя в работе "блуждающего нерва"? Если вагус работает неправильно, это выражается в следующих симптомах:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

набор веса и ожирение;

депрессия;

истощение;

хроническая усталость;

бради или тахикардия;

тяжело глотать;

изжога;

головокружение;

дефицит В12;

хроническое воспаление.

Напомним, что диетолог Екатерина Павлова рассказала о причинах возникновения проблем с волосами и дала советы, как сделать локоны сильными и здравыми.

Ранее, диетолог Тиана Фиалкова поделилась рекомендациями, как правильно сочетать продукты.

К слову, эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина показала пять эффективных упражнений для плоского животика.