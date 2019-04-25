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Какое растительное масло выбрать: диетолог озвучила важные критерии

Lite » Еда 25.04.2019 - 08:54
Какое растительное масло выбрать: диетолог озвучила важные критерии
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила главные принципы выбора растительного масла для приготовления пищи

Правильно подобранное масло может не только помочь сбросить лишний вес, но и охранить красоту и молодость, поэтому избегать его не стоит, убеждена диетолог Елена Кален. О пользе растительного масла и нюансах его выбора она рассказала в Instagram.

Эксперт утверждает, что жиры необходимы организму для снабжения энергией печени, почек и мыщц. Кроме того, они участвуют в построении клеток, входят в состав гормонов, служат резервным энергетическим запасом тела, противодействуют внутреннему смещению органов и защищают их от механических повреждений, а также способствуют сохранению постоянной температуры тела.

Если говорить о выборе масла, то самое полезное — нерафинированное растительное масло, которое лучше использовать в чистом виде.

Какое растительное масло выбрать: диетолог озвучила важные критерии

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для жарки предпочтение стоит отдать кокосовому маслу, которое состоит из полезных растительных насыщенных кислот, поэтому при нагревании менее всего вредит организму, способствует укреплению иммунитета, усвоению витаминов, помогает нормализовать работу щитовидной железы.

Безопасным для жарки является оливковое масло, поскольку содержит олеиновую кислоту, примерно 80%, из-за чего высокая температура не так сильно воздействует на него в сравнении с другими маслами.

Какое растительное масло выбрать: диетолог озвучила важные критерии

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В подсолнечном масле олеиновой кислоты содержится намного меньше — в среднем 30-35%. Поэтому, если необходимо повысить питательность и полезность блюда, то правильнее добавлять нерафинированное подсолнечное масло в конце приготовления, когда температурное воздействие уже прекратилось.

При нагревании масла важно не допускать его дымления – оно свидетельствует о том, что начался процесс образования вредных для организма веществ.
Какое растительное масло выбрать: диетолог озвучила важные критерии

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Никогда не используйте масло, на котором уже готовили продукт: количество канцерогенов в нем с каждым разом увеличивается.

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