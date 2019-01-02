Пикантно и оригинально: запеченный цыпленок тандури от диетолога

Рецепт ароматного мясного блюда с индийскими специями станет идеальной идеей для ужина
Когда традиционные новогодние блюда уже приелись, но хочется продолжения праздничного застолья с обязательным наличием кулинарных изысков, можно приготовить привычное блюдо на новый лад. Популярный диетолог Светлана Фус рекомендует обратить внимание на рецепт запеченного цыпленка тандури, которым она поделилась на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, тандури - это и способ приготовления в печи, и набор индийский специй, которые можно купить даже в крупном супермаркете. Цыпленок с пряностями, запеченный в обычной духовке получится ароматным и румяным, а гарнир из сезонных овощей и вяленых томатов станет прекрасным дополнение к этому изысканному блюду.
В рецепте также используется классический европейский соус, родом из Франции под названием дамиглас. Его широко используют для глазировки мяса.
Ингредиенты:
Для запеченных овощей:
Способ приготовления:
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