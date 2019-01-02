Пикантно и оригинально: запеченный цыпленок тандури от диетолога

Фото: запеченный цыплеток тандури (facebook.com/svetlanafus)

Рецепт ароматного мясного блюда с индийскими специями станет идеальной идеей для ужина

Когда традиционные новогодние блюда уже приелись, но хочется продолжения праздничного застолья с обязательным наличием кулинарных изысков, можно приготовить привычное блюдо на новый лад. Популярный диетолог Светлана Фус рекомендует обратить внимание на рецепт запеченного цыпленка тандури, которым она поделилась на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, тандури - это и способ приготовления в печи, и набор индийский специй, которые можно купить даже в крупном супермаркете. Цыпленок с пряностями, запеченный в обычной духовке получится ароматным и румяным, а гарнир из сезонных овощей и вяленых томатов станет прекрасным дополнение к этому изысканному блюду.

В рецепте также используется классический европейский соус, родом из Франции под названием дамиглас. Его широко используют для глазировки мяса.

Ингредиенты:

цыпленок - 1,5 кг

специи тандури - 20 г

соус дамиглас - 20 г

соль - 2 г

перец - 2 г

кинза - 3 г

Для запеченных овощей:

тыква - 200 г

баклажан - 200 г

помидоры - 200 г

кабачок - 200 г

болгарский красный перец - 200 г

болгарский желтый перец - 200 г

соль - 8 г

перец - 8 г

кинза - 40 г

оливковое масло - 20 г

Способ приготовления:

Натереть цыпленка специями и глазировать соусом дамиглас. Запекать в духовке, разогретой до температуры 180 °С, пока не образуется золотистая корочка. Готового цыпленка нарезать небольшими кусочками и подавать с гарниром из запеченных овощей.

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