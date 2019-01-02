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Пикантно и оригинально: запеченный цыпленок тандури от диетолога

Lite » Еда 02.01.2019 - 19:37
Пикантно и оригинально: запеченный цыпленок тандури от диетолога
Фото: запеченный цыплеток тандури (facebook.com/svetlanafus)

Рецепт ароматного мясного блюда с индийскими специями станет идеальной идеей для ужина

Когда традиционные новогодние блюда уже приелись, но хочется продолжения праздничного застолья с обязательным наличием кулинарных изысков, можно приготовить привычное блюдо на новый лад. Популярный диетолог Светлана Фус рекомендует обратить внимание на рецепт запеченного цыпленка тандури, которым она поделилась на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, тандури - это и способ приготовления в печи, и набор индийский специй, которые можно купить даже в крупном супермаркете. Цыпленок с пряностями, запеченный в обычной духовке получится  ароматным и румяным, а гарнир из сезонных овощей и вяленых томатов станет прекрасным дополнение к этому изысканному блюду.

В рецепте также используется классический европейский соус, родом из Франции под названием дамиглас. Его широко используют для глазировки мяса.

Ингредиенты:

  • цыпленок - 1,5 кг
  • специи тандури - 20 г
  • соус дамиглас - 20 г
  • соль - 2 г
  • перец - 2 г
  • кинза - 3 г

Для запеченных овощей:

  • тыква - 200 г
  • баклажан - 200 г
  • помидоры - 200 г
  • кабачок - 200 г
  • болгарский красный перец - 200 г
  • болгарский желтый перец - 200 г
  • соль - 8 г
  • перец - 8 г
  • кинза - 40 г
  • оливковое масло - 20 г

Способ приготовления:

  1. Натереть цыпленка специями и глазировать соусом дамиглас.
  2. Запекать в духовке, разогретой до температуры 180 °С, пока не образуется золотистая корочка.
  3. Готового цыпленка нарезать небольшими кусочками и подавать с гарниром из запеченных овощей.

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