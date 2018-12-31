Диетический Оливье: полезный рецепт любимого салата

Вкусный вариант популярного салата, который не навредит фигуре
Вот и пролетел еще один год, и на дворе 31 декабря, а значит, последние приготовления к празднику в самом разгаре. Если вы боитесь, что новогоднее застолье плохо отразится на талии, можете приготовить диетические варианты любимых блюд - к примеру, салат Оливье.
Без него сложно представить стол в новогоднюю ночь, однако его вполне можно сделать полезным и при этом не навредить вкусовым качествам. Рецепт был опубликован в Instagram-аккаунте "Вита худеет в 100500 раз",.
Итак, вот рецепт диетического салата Оливье:
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Компоненты:
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Алгоритм приготовления:
Морковь и картошку отварите, очистите, нарежьте мелкими кубиками.
Мелко порежьте лук и огурцы.
Горчицу разотрите с маслом. Смешайте с йогуртом, подсолите и поперчите соус по своему вкусу.
Отварите куриную грудку, порежьте ее мелкими кубиками.
Отварите горошек в течение 5 минут, выньте шумовкой.
Смешайте ингредиенты, заправьте получившимся соусом.
Фото: (facebook.com/clutchua)
Если вы убеждены, что без майонеза Оливье уже не Оливье (основания для этого, признаться, есть), то сделайте домашний майонез.
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Ингредиенты:
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Приготовление с помощью миксера:
Разбейте яйца, аккуратно отделите желтки от белков и выложите их в широкую ёмкость.
Добавьте соль, сахар и горчицу и взбейте смесь миксером на низкой скорости.
Продолжая взбивать, постепенно, по чуть-чуть вливайте масло.
Когда смесь загустеет, увеличьте скорость миксера и тонкой струйкой влейте остатки масла.
Затем добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте.
Напомним, ранее мы публиковали необычные рецепты популярных салатов - селедки под шубой, Мимозы и Оливье.
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