Диетический Оливье: полезный рецепт любимого салата

Фото: (facebook.com/clutchua)

Вкусный вариант популярного салата, который не навредит фигуре

Вот и пролетел еще один год, и на дворе 31 декабря, а значит, последние приготовления к празднику в самом разгаре. Если вы боитесь, что новогоднее застолье плохо отразится на талии, можете приготовить диетические варианты любимых блюд - к примеру, салат Оливье.

Без него сложно представить стол в новогоднюю ночь, однако его вполне можно сделать полезным и при этом не навредить вкусовым качествам. Рецепт был опубликован в Instagram-аккаунте "Вита худеет в 100500 раз",.

Итак, вот рецепт диетического салата Оливье:

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Компоненты:

филе куриной грудки – 0,2 кг;

картофель – 1-2 шт.;

свежий огурец – 1-2 шт.;

морковь – 1 шт.;

замороженный горошек – 100 г;

репчатый или зеленый лук – 75 г;

столовая горчица – 5 мл;

оливковое масло – 5 мл;

несладкий йогурт – 0,2 л;

соль, перец – по вкусу.

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Алгоритм приготовления:

Морковь и картошку отварите, очистите, нарежьте мелкими кубиками.

Мелко порежьте лук и огурцы.

Горчицу разотрите с маслом. Смешайте с йогуртом, подсолите и поперчите соус по своему вкусу.

Отварите куриную грудку, порежьте ее мелкими кубиками.

Отварите горошек в течение 5 минут, выньте шумовкой.

Смешайте ингредиенты, заправьте получившимся соусом.



Фото: (facebook.com/clutchua)

Если вы убеждены, что без майонеза Оливье уже не Оливье (основания для этого, признаться, есть), то сделайте домашний майонез.

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Ингредиенты:

2 сырых яйца;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки сахара;

2 чайные ложки горчицы;

250 мл растительного масла;

1 столовая ложка лимонного сока.

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Приготовление с помощью миксера:

Разбейте яйца, аккуратно отделите желтки от белков и выложите их в широкую ёмкость.

Добавьте соль, сахар и горчицу и взбейте смесь миксером на низкой скорости.

Продолжая взбивать, постепенно, по чуть-чуть вливайте масло.

Когда смесь загустеет, увеличьте скорость миксера и тонкой струйкой влейте остатки масла.

Затем добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте.

Напомним, ранее мы публиковали необычные рецепты популярных салатов - селедки под шубой, Мимозы и Оливье.

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