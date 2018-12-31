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Диетический Оливье: полезный рецепт любимого салата

Lite » Еда 31.12.2018 - 13:48
Диетический Оливье: полезный рецепт любимого салата
Фото: (facebook.com/clutchua)

Вкусный вариант популярного салата, который не навредит фигуре

Вот и пролетел еще один год, и на дворе 31 декабря, а значит, последние приготовления к празднику в самом разгаре. Если вы боитесь, что новогоднее застолье плохо отразится на талии, можете приготовить диетические варианты любимых блюд - к примеру, салат Оливье. 

Без него сложно представить стол в новогоднюю ночь, однако его вполне можно сделать полезным и при этом не навредить вкусовым качествам. Рецепт был опубликован в Instagram-аккаунте "Вита худеет в 100500 раз",.

Итак, вот рецепт диетического салата Оливье:

Компоненты:

  • филе куриной грудки – 0,2 кг;
  • картофель – 1-2 шт.;
  • свежий огурец – 1-2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • замороженный горошек – 100 г;
  • репчатый или зеленый лук – 75 г;
  • столовая горчица – 5 мл;
  • оливковое масло – 5 мл;
  • несладкий йогурт – 0,2 л;
  • соль, перец – по вкусу.


Алгоритм приготовления:

Морковь и картошку отварите, очистите, нарежьте мелкими кубиками.
Мелко порежьте лук и огурцы.
Горчицу разотрите с маслом. Смешайте с йогуртом, подсолите и поперчите соус по своему вкусу.
Отварите куриную грудку, порежьте ее мелкими кубиками.
Отварите горошек в течение 5 минут, выньте шумовкой.
Смешайте ингредиенты, заправьте получившимся соусом.
Диетический Оливье: полезный рецепт любимого салата

Фото: (facebook.com/clutchua)

Если вы убеждены, что без майонеза Оливье уже не Оливье (основания для этого, признаться, есть), то сделайте домашний майонез. 

Ингредиенты:

  • 2 сырых яйца;
  • ½ чайной ложки соли;
  • ½ чайной ложки сахара;
  • 2 чайные ложки горчицы;
  • 250 мл растительного масла;
  • 1 столовая ложка лимонного сока.


 Приготовление с помощью миксера:

Разбейте яйца, аккуратно отделите желтки от белков и выложите их в широкую ёмкость.
Добавьте соль, сахар и горчицу и взбейте смесь миксером на низкой скорости.
Продолжая взбивать, постепенно, по чуть-чуть вливайте масло.
Когда смесь загустеет, увеличьте скорость миксера и тонкой струйкой влейте остатки масла.
Затем добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте.

Напомним, ранее мы публиковали необычные рецепты популярных салатов - селедки под шубой, Мимозы и Оливье.

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Кстати, диетолог Галина Незговорова рассказала, как не съесть лишнего на новый год

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