Пікантно і оригінально: запечене курча тандурі від дієтолога

Фото: запечений цыплеток тандури (facebook.com/svetlanafus)

Рецепт ароматної м'ясної страви з індійськими спеціями стане ідеальною ідеєю для вечері

Коли традиційні новорічні страви вже приїлися, але хочеться продовження святкового застілля з обов'язковою наявністю кулінарних шедеврів, можна приготувати звичне блюдо на новий лад. Популярний дієтолог Світлана Фус рекомендує звернути увагу на рецепт запеченого курчати тандурі, яким вона поділилася на своїй сторінці в Facebook.

За словами експерта, тандурі - це і спосіб приготування в печі, і набір індійських спецій, які можна придбати навіть у великому супермаркеті. Курча з прянощами, запечене у звичайній духовці вийде ароматним і рум'яним, а гарнір з сезонних овочів і в'ялених томатів стане прекрасним доповненням до цієї вишуканої страви.

В рецепті також використовується класичний європейський соус, родом з Франції під назвою дамиглас. Його широко використовують для глазурування м'яса.

Склад:

курча - 1,5 кг

спеції тандурі - 20 г

соус дамиглас - 20 г

сіль - 2 г

перець - 2 г

кінза - 3 г

Для запечених овочів:

гарбуз - 200 г

баклажан - 200 г

помідори - 200 г

кабачок - 200 г

болгарський червоний перець - 200 г

болгарський жовтий перець - 200 г

сіль - 8 г

перець - 8 г

кінза - 40 г

оливкова олія - 20 г

Спосіб приготування:

Курча натерти спеціями і глазурувати соусом дамиглас. Запікати в духовці, розігрітій до температури 180 °С, поки не утвориться золотава скоринка. Готове курча нарізати невеликими шматочками і подавати з гарніром із запечених овочів.

Раніше ми публікували рецепт соковитого курячого філе в арахісової пасти, яке здивує поєднанням незвичайних смаків.

Нагадаємо, що для святкового столу можна приготувати дієтичний салат олів'є, який не зашкодить фігурі.

До речі, популярний дієтолог розвіяла міфи про майонез і розповіла, чи настільки він шкідливий, як про нього говорять.