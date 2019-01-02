Пікантно і оригінально: запечене курча тандурі від дієтолога

Рецепт ароматної м'ясної страви з індійськими спеціями стане ідеальною ідеєю для вечері
Коли традиційні новорічні страви вже приїлися, але хочеться продовження святкового застілля з обов'язковою наявністю кулінарних шедеврів, можна приготувати звичне блюдо на новий лад. Популярний дієтолог Світлана Фус рекомендує звернути увагу на рецепт запеченого курчати тандурі, яким вона поділилася на своїй сторінці в Facebook.
За словами експерта, тандурі - це і спосіб приготування в печі, і набір індійських спецій, які можна придбати навіть у великому супермаркеті. Курча з прянощами, запечене у звичайній духовці вийде ароматним і рум'яним, а гарнір з сезонних овочів і в'ялених томатів стане прекрасним доповненням до цієї вишуканої страви.
В рецепті також використовується класичний європейський соус, родом з Франції під назвою дамиглас. Його широко використовують для глазурування м'яса.
Склад:
Для запечених овочів:
Спосіб приготування:
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