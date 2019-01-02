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Пікантно і оригінально: запечене курча тандурі від дієтолога

Lite » Їжа 02.01.2019 - 19:37
Пікантно і оригінально: запечене курча тандурі від дієтолога
Фото: запечений цыплеток тандури (facebook.com/svetlanafus)

Рецепт ароматної м'ясної страви з індійськими спеціями стане ідеальною ідеєю для вечері

Коли традиційні новорічні страви вже приїлися, але хочеться продовження святкового застілля з обов'язковою наявністю кулінарних шедеврів, можна приготувати звичне блюдо на новий лад. Популярний дієтолог Світлана Фус рекомендує звернути увагу на рецепт запеченого курчати тандурі, яким вона поділилася на своїй сторінці в Facebook.

За словами експерта, тандурі - це і спосіб приготування в печі, і набір індійських спецій, які можна придбати навіть у великому супермаркеті. Курча з прянощами, запечене у звичайній духовці вийде ароматним і рум'яним, а гарнір з сезонних овочів і в'ялених томатів стане прекрасним доповненням до цієї вишуканої страви.

В рецепті також використовується класичний європейський соус, родом з Франції під назвою дамиглас. Його широко використовують для глазурування м'яса.

Склад:

  • курча - 1,5 кг
  • спеції тандурі - 20 г
  • соус дамиглас - 20 г
  • сіль - 2 г
  • перець - 2 г
  • кінза - 3 г

Для запечених овочів:

  • гарбуз - 200 г
  • баклажан - 200 г
  • помідори - 200 г
  • кабачок - 200 г
  • болгарський червоний перець - 200 г
  • болгарський жовтий перець - 200 г
  • сіль - 8 г
  • перець - 8 г
  • кінза - 40 г
  • оливкова олія - 20 г

Спосіб приготування:

  1. Курча натерти спеціями і глазурувати соусом дамиглас.
  2. Запікати в духовці, розігрітій до температури 180 °С, поки не утвориться золотава скоринка.
  3. Готове курча нарізати невеликими шматочками і подавати з гарніром із запечених овочів.

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