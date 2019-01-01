Игра вкуса: куриное филе в арахисовой пасте

Фото: куриное филе в арахисовой пасте (instagram.com/kirilife_com)

Необычное сочетание продуктов и легкость в приготовлении являются неоспоримыми преимуществами блюда

Новогодние застолья отшумели, но это не значит, что родных, близких, да и себя не нужно баловать кулинарными изысками. Фуд-блогер Татьяна Кирьянова в своем Instagram-аккаунте поделилась рецептом необычного блюда с оригинальным набором ингредиентов – куриным филе в арахисовой пасте.

Сочетание несочетаемого в этом блюде удивит даже гурманов, а вот его приготовление не займет много времени.

Куриное филе в арахисовой пасте

Ингредиенты:

филе куриное — 2 шт

лайм — 2 шт

чеснок — 4 зубчика

арахисовая паста — 2 ст.л.

стручок перца чили по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе помыть и обсушить, сделать на нем неглубокие надрезы. Приправить солью, перцем, добавить лаймовую цедру и сбрызнуть оливковым маслом. На предварительно разогретую сковороду выложить куриное филе, туда же добавить измельченной чеснок. Обжаривать около 5-7 мин с каждой стороны. В отдельной емкости смешать сок лайма, арахисовую пасту и немного воды. Добавить в получившийся соус нарезанный перец чили. Прожаренное филе хорошенько обмокнуть в лаймово-арахисовом соусе и отправить в предварительно разогретую до 250 °С в режиме «гриль» духовку на 4-5 мин.

Ранее мы публиковали рецепт пикантного традиционного рождественского пунша, который добавит атмосферу праздника и скрасит зимние вечера в теплой компании.

Кстати, отличным десертом для праздничного стола послужит груша, запеченная с сыром. Это блюдо идеально подойдет для тех, кто следит за своими формами и не займет много времени в процессе приготовления.

К слову, для тех, кто не хочет долго возиться с завтраком, идеальным вариантом станет омлет с овощами, приготовленный в микроволновой печи.