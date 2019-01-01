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Игра вкуса: куриное филе в арахисовой пасте

Lite » Еда 01.01.2019 - 19:49
Игра вкуса: куриное филе в арахисовой пасте
Фото: куриное филе в арахисовой пасте (instagram.com/kirilife_com)

Необычное сочетание продуктов и легкость в приготовлении являются неоспоримыми преимуществами блюда

Новогодние застолья отшумели, но это не значит, что родных, близких, да и себя не нужно баловать кулинарными изысками. Фуд-блогер Татьяна Кирьянова в своем Instagram-аккаунте поделилась рецептом необычного блюда с оригинальным набором ингредиентов – куриным филе в арахисовой пасте.

Сочетание несочетаемого в этом блюде удивит даже гурманов, а вот его приготовление не займет много времени.

Куриное филе в арахисовой пасте

Ингредиенты:

  • филе куриное — 2 шт
  • лайм — 2 шт
  • чеснок — 4 зубчика
  • арахисовая паста — 2 ст.л.
  • стручок перца чили по вкусу

Способ приготовления:

  1.  Куриное филе помыть и обсушить, сделать на нем неглубокие надрезы. Приправить солью, перцем, добавить лаймовую цедру и сбрызнуть оливковым маслом.
  2. На предварительно разогретую сковороду выложить куриное филе, туда же добавить измельченной чеснок. Обжаривать около 5-7 мин с каждой стороны.
  3. В отдельной емкости смешать сок лайма, арахисовую пасту и немного воды. Добавить в получившийся соус нарезанный перец чили.
  4. Прожаренное филе хорошенько обмокнуть в лаймово-арахисовом соусе и отправить в предварительно разогретую до 250 °С в режиме «гриль» духовку на 4-5 мин.

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