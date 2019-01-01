Игра вкуса: куриное филе в арахисовой пасте

Необычное сочетание продуктов и легкость в приготовлении являются неоспоримыми преимуществами блюда
Новогодние застолья отшумели, но это не значит, что родных, близких, да и себя не нужно баловать кулинарными изысками. Фуд-блогер Татьяна Кирьянова в своем Instagram-аккаунте поделилась рецептом необычного блюда с оригинальным набором ингредиентов – куриным филе в арахисовой пасте.
Сочетание несочетаемого в этом блюде удивит даже гурманов, а вот его приготовление не займет много времени.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ранее мы публиковали рецепт пикантного традиционного рождественского пунша, который добавит атмосферу праздника и скрасит зимние вечера в теплой компании.
Кстати, отличным десертом для праздничного стола послужит груша, запеченная с сыром. Это блюдо идеально подойдет для тех, кто следит за своими формами и не займет много времени в процессе приготовления.
К слову, для тех, кто не хочет долго возиться с завтраком, идеальным вариантом станет омлет с овощами, приготовленный в микроволновой печи.