Ожирение и усталость: диетолог назвала неожиданную причину проблем с весом

Эксперт рассказала, что способно негативно влиять на работу всего организма
Профессиональный диетолог Екатерина Толстикова утверждает, что проблемы со здоровьем, пищеварением и весом может создавать сбой в работе так назваемого "блуждающего нерва" - n.vagus. Об этом она рассказала настранице в Instagram.
По словам эксперта, в организме человека "живет" блуждающий нерв - n.vagus, известный, как X-пара черепных нервов. Он отвечает за многие жизненно важные процессы.
В чем его особенность?
Каковы же показатели сбоя в работе "блуждающего нерва"? Если вагус работает неправильно, это выражается в следующих симптомах:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что диетолог Екатерина Павлова рассказала о причинах возникновения проблем с волосами и дала советы, как сделать локоны сильными и здравыми.
Ранее, диетолог Тиана Фиалкова поделилась рекомендациями, как правильно сочетать продукты.
К слову, эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина показала пять эффективных упражнений для плоского животика.