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Ожиріння і втома: дієтолог назвала несподівану причину проблем з вагою


Експерт розповіла, що здатне негативно впливати на роботу всього організму

Професійний дієтолог Катерина Толстікова стверджує, що проблеми зтравленням і вагою може створювати збій у роботі так назваемого "блукаючого нерва" - n.vagus. Про це вона розповіла сторінці в Instagram.

За словами експерта, в організмі людини "живе" блукаючий нерв - n.vagus, відомий, як X-пара черепних нервів. Він відповідає за багато життєво важливих процесів.

У чому його особливість?

  • вплив на ШКТ: він збільшує продукцію шлункового соку і кишкового секрету, а також допомагає виробленню Внутрішнього фактора Касла (важливий для засвоєння В12);
  • включає відчуття ситості і наповненості шлунка (пам'ятаєте, коли ви наїдаєтеся, відразу хочеться знайти подушку і прилягти?);
  • крім секрету шлунка, він контролює ще й роботу стравоходу і сфінктера між шлунком і стравоходом;
  • він стимулює викид жовчі з жовчного міхура, що важливо для засвоєння жирів;
  • оргазм - це теж руки "майстра вагуса"

Які ж показники збою в роботі "блукаючого нерва"? Якщо вагус працює неправильно, це виражається в наступних симптомах:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • набір ваги і ожиріння;
  • депресія;
  • виснаження;
  • хронічна втома;
  • бради або тахікардія;
  • важко ковтати;
  • печія;
  • запаморочення;
  • дефіцит В12;
  • хронічне запалення.

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