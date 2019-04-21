Ожиріння і втома: дієтолог назвала несподівану причину проблем з вагою

Професійний дієтолог Катерина Толстікова стверджує, що проблеми зтравленням і вагою може створювати збій у роботі так назваемого "блукаючого нерва" - n.vagus. Про це вона розповіла сторінці в Instagram.

За словами експерта, в організмі людини "живе" блукаючий нерв - n.vagus, відомий, як X-пара черепних нервів. Він відповідає за багато життєво важливих процесів.

У чому його особливість?

вплив на ШКТ: він збільшує продукцію шлункового соку і кишкового секрету, а також допомагає виробленню Внутрішнього фактора Касла (важливий для засвоєння В12);

включає відчуття ситості і наповненості шлунка (пам'ятаєте, коли ви наїдаєтеся, відразу хочеться знайти подушку і прилягти?);

крім секрету шлунка, він контролює ще й роботу стравоходу і сфінктера між шлунком і стравоходом;

він стимулює викид жовчі з жовчного міхура, що важливо для засвоєння жирів;

оргазм - це теж руки "майстра вагуса"

Які ж показники збою в роботі "блукаючого нерва"? Якщо вагус працює неправильно, це виражається в наступних симптомах:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

набір ваги і ожиріння;

депресія;

виснаження;

хронічна втома;

бради або тахікардія;

важко ковтати;

печія;

запаморочення;

дефіцит В12;

хронічне запалення.

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