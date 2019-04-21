Ожиріння і втома: дієтолог назвала несподівану причину проблем з вагою

Експерт розповіла, що здатне негативно впливати на роботу всього організму
Професійний дієтолог Катерина Толстікова стверджує, що проблеми зтравленням і вагою може створювати збій у роботі так назваемого "блукаючого нерва" - n.vagus. Про це вона розповіла сторінці в Instagram.
За словами експерта, в організмі людини "живе" блукаючий нерв - n.vagus, відомий, як X-пара черепних нервів. Він відповідає за багато життєво важливих процесів.
У чому його особливість?
Які ж показники збою в роботі "блукаючого нерва"? Якщо вагус працює неправильно, це виражається в наступних симптомах:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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