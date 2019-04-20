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Что делать при ломкости и выпадении волос: советы диетолога

Lite » Красота 20.04.2019 - 15:57
Что делать при ломкости и выпадении волос: советы диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт поделилась рекомендациями, как улучшить качество и красоту волос

Ранее врач-диетолог Екатерина Павлова рассказала на своей странице в Instagram, какие могут быть причины проблем с волосами - ломкости, сильного выпадения, ранней седины и других, с которыми сейчас сталкивается немало девушек. Теперь же она дала советы и рекомендации, как можно помочь ситуации.

При этом, как отметила эксперт, работать над этим скорее всего придется не один месяц.

Что нужно сделать при плохом качестве волос:

Начать со своего питания и диеты.

Максимально сбалансировать меню, забыть о веганстве и различных ограничительных рационах. Вам нужно достаточное количество белка и максимальное количество нутриентов из пищи (насколько это возможно).

Что делать при ломкости и выпадении волос: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Вылечить желудочно-кишечный тракт.

Восполнить недостаточность его функции. Повысить уровень соляной кислоты (если необходимо), наладить желчеотток, поддержать ферментами поджелудочную (если необходимо). Создать условия для усвоения нутриентов.

Проверить щитовидную железу, как минимум сдать ТТГ и анализ на йод.

Восполнение дефицита йода и работа со сниженной функцией ЩЖ - начиная от диеты и сна, заканчивая дефицитом селена, витаминов группы В, витамина Д, железа.

Железодефицит, как частая женская проблема - проверить сывороточное железо, ферритин. 

Добавить в рацион омега 3. Проверить витамин Д, цинк. Если волосы рано седеют - проверить медь.

Бывают случаи, когда при правильной нутриентной поддержке, только что начавшаяся седина становится обратимой. И отрастает обычный волос. Можно сдать анализ волос на все микроэлементы, картина будет наглядной.

Что делать при ломкости и выпадении волос: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Поработать со стрессом (найти свой способ управления стрессом) и ограничить токсические нагрузки на свой организм.

Что делать при ломкости и выпадении волос: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если нашли инсулинорезистентность - специальная диета и образ жизни.

Напомним, диетолог Тиана Фиалкова рассказала, как правильно сочетать продукты, чтобы не навредить организму.

Кстати, Кортни Кардашьян рассказала о секретах ухода и создания макияжа.
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