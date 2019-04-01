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Ожиріння і не тільки: дієтолог розповіла, чим загрожує надмірне вживання солодкого

Lite » Їжа 01.04.2019 - 08:52
Ожиріння і не тільки: дієтолог розповіла, чим загрожує надмірне вживання солодкого
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Надлишок глюкози дуже негативно впливає на організм людини

Вживання великої кількості солодощів і цукру, зокрема, може призвести до вельми сумних наслідків, саме тому всі експерти активно виступають за його обмеження в раціоні. Вони роблять це, спираючись на результати досліджень про вплив надлишку глюкози, і взагалі всіх простих вуглеводів на організм людини. Про це розповіла професійний дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram.

"Доведено, що надлишок простих вуглеводів в харчуванні людини призводить до розвитку ожиріння, підвищує ризик появи цукрового діабету, судинних захворювань, патології суглобів і шкіри, знижує імунітет. Крім того, йде швидке старіння організму в цілому. Пов'язано це багато в чому з системним впливом надлишку простих вуглеводів на білки організму - колаген і еластин", - зазначила фахівець.

За її словами, ці білки становлять основу сполучної тканини, на них припадає від 25% до 45% всіх білків організму. Саме колаген, разом з еластином відповідають за пружність, еластичність і міцність шкірних покривів, хрящової тканини, зв'язок і м'язів в організмі.

Ожиріння і не тільки: дієтолог розповіла, чим загрожує надмірне вживання солодкого

Фото: (instagram.com/dietolog.fus)

Коли протягом тривалого часу ми вживаємо багато простих вуглеводів, надлишок глюкози, що з ними надходить, зв'язується в першу чергу з білками. Цей процес називається неферментативное глікірування білків. Якщо колаген і еластин піддаються глікіруванню, вони деградують - втрачають гнучкість, тверднуть, ламаються. І природно, погано виконують свої функції.

"Це, як ви розумієте, призводить до руйнування суглобів, зниження еластичності зв'язок, а шкіра перестає бути підтягнутою, стає сухою, в'ялою, з'являються зморшки, виникають запальні елементи на шкірі обличчя, спини, грудей", - попередила Фус.

Ожиріння і не тільки: дієтолог розповіла, чим загрожує надмірне вживання солодкого

Фото: (unsplash.com)

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