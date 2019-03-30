Диетолог назвала главные ошибки тех, кто хочет быстро похудеть к лету

Фото: Катя Медушкина (instagram.com/katya_medushkina)

Она перечислила распространенные заблуждения об экпресс-похудении

Профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина назвала основные причины неудач тех, кто жаждет похудеть к лету. Об этом эксперт написала в Instagram.

Так, среди ошибок худеющих выделяется самостоятельный сброс лишнего веса с помощью диеты, уменьшение порции и отказ от пищи после 18.00, интенсивные тренировки без пересмотра рациона, голодание и строгие детоксы. Специалист подробно рассказала о плюсах и минусах каждого из неудачных методов.

Худеют самостоятельно с помощью диеты

+ возможно получить быстрый результат;

- сто процентов получаем проблемы со здоровьем, ухудшается качество кожи и волос, плюс “бонус” - постоянное чувство голода, ужасное настроение и возвращение всех лишних кг.

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Уменьшают порции и не едят после 18:00

+ похудение не принесёт сильного стресса, результат будет;

- высокая вероятность “ночного дожора” из-за того, что ложишься спать уже с чувством голода, медленный прогресс в похудении, качество тела не улучшается.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Начинают интенсивно тренироваться, но питание не меняют

+ мышцы станут сильнее;

- основа похудения это питание, а на одних тренировках вы не похудеете.

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Голодают и долго используют строгие детоксы

+ точно похудеете;

- способ экстремальный и во многом даже рисковый, голодание может привести к гормональным сбоям, сбоям в работе пищеварительной системы и отразиться на психологическом равновесии. Против детокса ничего не имею, но он должен служить лишь подготовкой к основному процессу похудения.

Напомним, что фитнес-тренер Анита Луценко предложила собственные варианты идеального завтрака.

Ранее профессиональный диетолог Ольга Усенко рассказала о влияние стресса на набор лишнего веса.

Кстати, эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала о связи режима дня и правильного питания.