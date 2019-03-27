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Жир на талии и лишний вес: диетолог рассказала о связи стресса и похудения

Lite » Еда 27.03.2019 - 16:32
Жир на талии и лишний вес: диетолог рассказала о связи стресса и похудения
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт отметила, что именно гормоны играют ключевую роль в наборе веса при стрессе

Хронический стресс может привести не только к серьезным проблемам со здоровьем, но и стремительному набору веса, а вот причина приобретения лишних кило в довесок к депрессии – это "дело рук" гормонов. Об этом рассказала диетолог Ольга Усенко, подробно расписав механизм действия стресса на человека в Instagram.

Так, эксперт поделилась личным опытом. Она отметила, что из-за хронического стресса у нее начали  выпадать волосы, посыпались зубы, пропали месячные и восстановились только спустя почти полгода, а сон стал неспокойным. И это далеко не все последствия, с которыми столкнулась диетолог.

"А все по причине гормонов. Механизм работы гормонов у каждого из нас одинаковый, да, со своими особенностями, но механизм один. Напомню, сейчас я рассказываю про хронический стресс. Короткие стрессовые ситуации и стресс во время тренировок не влияют пагубно на нас и на организм. Во время стресса вырабатывается ряд гормонов: адреналин, норадреналин, кортизол, пролактин", - перечислила она.

По словам Ольги, ключевую роль влияния на здоровья при стрессе играет все же гормон кортизол. Он регулирует баланс сахара, метаболизм глюкозы и инсулина. Но, при стрессовом воздействии, количество гормона в крови увеличивается и запускается процесс подавления иммунной системы и именно в этот момент все "болячки" обостряются.

Жир на талии и лишний вес: диетолог рассказала о связи стресса и похудения

Иллюстративное фото (pexels.com)

"Что происходит, если кортизол превысил свою норму?

  • Высокое кровяное давление;
  • Снижение функции щитовидной железы;
  • Гипергликемия Хрупкость костей;
  • Снижение иммунитета;
  • Разрушение тканей".

Так, отрицательное влияние кортизола также непосредственно сказывается на фигуре. Он способствует появлению жировых отложений в области талии, как следствие тяги к сладкой и жирной пище.

"Организму подаются сигналы, что он должен отложить запасы для энергетического резерва. Часто именно хронический стресс и высокий уровень кортизола мешают сбросить лишний вес. И это является одной из причин набора веса во время длительного стресса", - пояснила диетолог

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