Отрицательная калорийность: диетолог раскрыла правду о чудо-продуктах для похудения

В поисках чудо-средств, которые помогут быстро сбросить лишний вес с минимальными ограничениями, худеющие готовы поверить в мифы, которыми "богата" сеть. Диетолог Наталья Самойленко на странице в Instagram развеяла одно из таких заблуждений – информацию о так называемых продуктах с отрицательной калорийностью. Она пояснила, почему худеющим не стоит верить в их чудодейственное влияние на фигуру.

Нередко в сети можно натолкнутся на статьи о продуктах с "отрицательной" калорийностью — такие, чья калорийность меньше, чем количество энергии, которая нужна для их переваривания. Их авторы утверждают, что употреблять такие продукты можно в неограниченных количествах.

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На самом деле, это миф! Продуктов с отрицательной калорийностью не существует. По крайней мере, подтверждений и научных доказательств, поддерживающих эту теорию, нет. Даже низкокалорийные продукты содержат больше калорий, чем нужно для их расщепления.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сельдерей, грейпфрут, брокколи фигурируют во всех списках продуктов с "отрицательной" калорийностью. Несмотря на то, что в этих продуктах действительно мизерное количество калорий (от 7 до 30 ккал на 100 граммов), для их переваривания энергии нужно еще меньше! Это связано с тем, что они содержат большое количество воды и клетчатки, которые имеют низкую энергетическую стоимость.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но есть и позитивная составляющая — от того, что это утверждение оказалось мифом, брокколи и сельдерей не стали менее полезными продуктами! Насытив наш рацион овощами, мы еще на один шаг приблизимся к здоровью и стройности!

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