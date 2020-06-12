Топ-5 золотых правил заморозки: диетолог рассказала, как правильно заготовить продукты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт научила делать заготовки фруктов и ягод

Лето – идеальное время для того, чтобы заранее сделать удобные заготовки на холодный сезон. Сохранить фрукты, ягоды и овощи можно, заморозив их, тогда в них останется максимум витаминов и они принесут только пользу, особенно в период межсезонье. Врач-диетолог Анна Орехова рассказала в Instagram, как правильно сделать замороженные заготовки.

В морозилке можно хранить не только мясо, фарш, ягоды и фрукты, но и уже готовый хлеб, тесто или котлеты. Этот вид хранения продуктов актуален всегда, особенно когда остатки продуктов выбрасывать совсем не хочется.

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И как же сделать заморозку правильной? Начнем с того, что же все таки не стоит подвергать заморозке:

молоко, йогурты, яйца

не все овощи и фрукты: огурцы, яблоки, апельсины

макароны/рис.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Топ-5 правил качественной и правильной заморозки:

Охлаждать продукт заранее. Для многих это понятно, но напомню, что в морозилку мы ставим уже холодный продукт.

Подготавливать овощи и фрукты к "чистой" разморозке. То есть заранее мойте, перебирайте, можно даже почистить и порезать сразу, чтобы не тратить время потом.

Используйте плотные пакеты, контейнеры. К пакетам многие привыкли больше, они занимают меньше места, но контейнеры удобно использовать для ягод.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Используйте стикеры или же зоны для хранения. Лучше выделить отдельные ящики для разнообразных продуктов, чтобы не путаться. Подписывать продукты, если их сложно опознать, к примеру, разное тесто для разных блюд .

Повторная заморозка - не лучший выбор. Делите продукты порционно, чтобы не размораживать мясо/рыбу и тд по 2-3 раза, что 100% скажется на вкусе.

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Автор: Lite