Негативна калорійність: дієтолог розкрила правду про диво-продукти для схуднення

У пошуках диво-засобів, які допоможуть швидко скинути зайву вагу з мінімальними обмеженнями ті, хто худне готові повірити в міфи, якими "багата" мережа. Дієтолог Наталія Самойленко на сторінці в Instagram розвіяла одна з таких помилок – інформацію про так званих продукти з негативною калорійністю. Вона пояснила, чому котрі худнуть не варто вірити в їх чудодійний вплив на фігуру.

Нерідко в мережі можна натрапити на статті про продукти з "негативною" калорійністю — такі, чия калорійність менше, ніж кількість енергії, яка потрібна для їх перетравлення. Їх автори стверджують, що вживати такі продукти можна в необмежених кількостях.

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Насправді, це міф! Продуктів з негативною калорійністю не існує. Принаймні, підтверджень і наукових доказів, що підтримують цю теорію, немає. Навіть низькокалорійні продукти містять більше калорій, ніж потрібно для їх розщеплення.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Селера, грейпфрут, брокколі фігурують у всіх списках продуктів з "негативною" калорійністю. Незважаючи на те, що в цих продуктах дійсно мізерна кількість калорій (від 7 до 30 ккал на 100 грамів), для їх перетравлення енергії потрібно ще менше! Це пов'язано з тим, що вони містять велику кількість води і клітковини, які мають низьку енергетичну цінність.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але є і позитивна складова — від того, що це твердження виявилося міфом, брокколі і селера не стали менш корисними продуктами! Наситивши наш раціон овочами, ми ще на один крок наблизимося до здоров'я і стрункості!

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