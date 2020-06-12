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Топ-3 причины, почему тянет на сладкое и мучное: диетолог внесла ясность

Lite » Еда 12.06.2020 - 08:37
Топ-3 причины, почему тянет на сладкое и мучное: диетолог внесла ясность
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила причины, по которым хочется "запрещенку"

Тяга к "запрещенке", особенно сладкому и мучному, часто стоит на пути к заветной цифре на весах, но как отказаться от вкусных вредностей, если так хочеться побаловать себя сдобной булочкой или тающим во рту шоколадом? Диетолог Ева Шишова на странице в Instagram назвала топ-3 причины, почему худеющих тянет на мучное и сладкое.

Как отказать ему? Сладкому и мучному. Причин тяги к сладкому может быть три:

Первая – физиологическая - это недостаток хрома в организме. В этом случае нужно сдать анализ на уровень хрома и при его нехватке следовать указаниям врача.

Вторая – психологическая - это привыкание к эмоциям и выделение гормона счастья после употребления сладостей. Это состояние также называется "подмена эмоций". В этом случае нужноработать, как с физической тягой к сладкому - например, постепенно переходить на более полезные сладости, а затем сокращать их употребление и одновременно искать другие источники положительных эмоций в своей жизни помимо еды.

Топ-3 причины, почему тянет на сладкое и мучное: диетолог внесла ясность

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Третья причина - это недостаток калорий и углеводов в течение дня. Решить это можно, пересмотрев свой рацион - составить его правильно и получать удовольствие от жизни.

Напомним, что диетолог Светлана Никитчук рассказала, как правильно выбрать сезонные фрукты и ягоды июня. Она назвала важные критиерии, по которым можно определить качественный и свежий продукт.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
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