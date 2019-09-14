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Осеннее антистресс-меню: диетолог дала важные рекомендации

Lite » Еда 14.09.2019 - 08:35
Осеннее антистресс-меню: диетолог дала важные рекомендации
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала топ-4 простых совета, как спастись от осенней депрессии

Осень считается не просто переходным временем года, а периодом депрессий. Но сезонной хандры можно легко избежать, если правильно организовать питание и режим дня. Как это сделать рассказала на страничке в Instagram диетолог-нутрициолог Лора Филиппова, которая развеяла известные мифы о безглютеной диете.

По ее словам, крепкая иммунная система поможет справиться с осенней хандрой, ведь она "отвечает" за устойчивость к стрессам.

Топ-5 совета, как избежать осенней депрессии:

  • Питайтесь полноценно. Организм должен получать весь комплекс необходимых бжу, витаминов и минералов. Ешьте пищу, богатую клетчаткой и ферментированные продукты. Цельные злаки, овощи, бобовые, квашеная капуста, кефир, йогурт. Это способствует здоровью микрофлоры кишечника, от которой зависит иммунитет.

Осеннее антистресс-меню: диетолог дала важные рекомендации

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать при пищевых срывах: диетолог поделилась инструкцией

  • Поддерживайте здоровье мозга и нервной системы достаточным количеством Омега 3. Жирная рыба рекомендована МОЗ к употреблению не менее 2-х раз в неделю. А цельные злаки - источник витаминов группы В.
  • Здоровый сон – важная составляющая! Именно в фазе глубокого сна происходит "ремонт" всех систем и органов нашего тела.
  • Занимайтесь спортом! Эндорфины гарантированы, а это залог хорошего настроения.

Осеннее антистресс-меню: диетолог дала важные рекомендации

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также эксперт напомнила о важности полноценного и сбалансированного сезонного питания и дала пару советов по его правильной организации.

Она уточнила, что полезная еда максимально простая, натуральная, сезонная и разнообразная:

  • Не нужно придумывать сложные рецепты, можно просто комбинировать разные продукты в одном приеме пищи! Например, в одном гарнире могут быть овощи и свежие, и гриль, и маринованные.
  • Не забывайте про зелень - добавляйте ее везде! И помните, что зелень и овощи - не взаимозаменяемы.

Осеннее антистресс-меню: диетолог дала важные рекомендации

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Замороженные овощи не в сезон – это отличный вариант. Не обходите их вниманием.
  • Помните, что сбалансированное питание - это когда во время каждого приема пищи у вас в тарелке в балансе и белки, и жиры, и углеводы.

Осеннее антистресс-меню: диетолог дала важные рекомендации

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что диетолог Тиана Фиалкова дала советы по питанию обладательницам проблемной кожи.

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