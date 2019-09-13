Gluten free: диетолог развенчала главные мифы о безглютеновой диете

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, кому стоит придерживатся безглютеного питания

Манящие маркировки gluten free заставляют людей покупать безглютеновые продукты в разы дороже обычных, но стоит ли это делать? Диетолог-нутрициолог Лора Филиппова уверяет, что безглютеновая диета необходима далеко не всем, поэтому она развенчала главные мифы, которые прочно укоренились в сознании современников. Кстати, недавно она поделилась секретами, как заменить вредные пищевые привычки полезными.

Глютен - это белок в зерновых, который отвечает за текстуру хлеба. Непереносимость глютена - опасное аутоиммунное заболевание целиакия. О таком диагнозе люди узнают, когда начинают вводить в прикорм каши, то есть с глубокого детства, а не ближе к 30-ти. Эта болезнь наблюдается у около 1% населения Земли.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Существует также чувствительность к глютену или аллергические реакции на него (наблюдаются у 16% людей). Это указывает на то, что у вас не хватает ферментов для переваривания и усвоения этого белка - может дуть живот, вызывать дискомфорт. Попробуйте на 2 недели совсем убрать хлеб и глютенсодержащие продукты из рациона. Если самочувствие улучшится, то конкретно вам с глютеном нужно быть осторожнее.

⠀

Но, если вы всю жизнь до появления логотипа "gluten free", ели хлеб, овсянку и не испытывали при этом дискомфорта, то вам не нужны безглютеновое печенье, безглютеновый хлеб, безглютеновые конфеты и прочее, но вам очень необходимы в рационе цельные злаки, в том числе и глютеносодержащие во всем своем разнообразии! Это источник клетчатки, витаминов группы В и других очень важных нутриентов. Безосновательный отказ от круп может привести к нутритивному истощению организма.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Gluten free" не равно "здоровые продукты". Это продукты для специфического потребления. И, покупая их, внимательно изучайте состав.

⠀

Tсли все же у вас "сложные" отношения с глютеном, без него вы лучше себя чувствуете, то в первую очередь обратите внимание на натуральные безглютеновые продукты, а не на специальные продукты в супермаркете.

Ранее диетолог рассказала об особенностях питания при проблемной коже.