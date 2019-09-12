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Что делать при пищевых срывах: диетолог поделилась инструкцией

Lite » Еда 12.09.2019 - 08:34
Что делать при пищевых срывах: диетолог поделилась инструкцией
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, как не дать пищевому срыву встать на пути к похудению

Срывы во время диеты или переходе на правильное питание – частая проблема, которую не следует превращать в катастрофу, а тем более бросать задуманное на полпути. Диетолог Елена Кален, которая рассказала, как предотвратить переедание, пояснила, как вести себя во время срыва и правильно выйти из этого состояния без ущерба для здоровья и фигуры.

Сводятся срывы, как правило, к тому, что вы неделю-две кушаете только правильные продукты, но потом что-то происходит: сложности на работе или ссора с мужем — и вот вы обнаруживаете, что доедаете 10 конфету в один присест.

Но срывы опасны не потому, что вы съели 10 конфет за раз, а потому, что в этот момент вы решаете, что вы никогда не сможете похудеть и продолжаете уплетать конфеты и на следующий день и через день.

Что делать при пищевых срывах: диетолог поделилась инструкцией

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Никогда не ругайте себя за срывы, дайте себе перерыв. Никто не говорит, что вам нужно достичь своей цели, не допуская ошибок на этом пути. Если вы переедаете в одну ночь, просто возвращайтесь в путь утром, сосредоточившись на том, что сработало для вас в прошлом.

Если же срыв произошел, следуйте рекомендациям:

  • признайте, что в этом было что-то важное (позитивные ощущения, эмоции). Придайте вашему поведению смысл.
  • вспомните, что вам помогало двигаться по намеченному пути? Какие мысли, образы, какая внутренняя поддержка? И продолжаем свой путь, опираясь на них.

Что делать при пищевых срывах: диетолог поделилась инструкцией

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что диетолог Ольга Усенко научила, как не заедать приемы пищи сладостями.

Ранее диетолог Елена Кален перечислила основные принципы интуитивного питания и пояснила, как оно стимулирует похудение.

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