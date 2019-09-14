Осіннє антистрес-меню: дієтолог дала важливі рекомендації

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала топ-4 прості поради, як врятуватися від осінньої депресії

Осінь вважається не просто перехідною порою року, а періодом депресій. Але сезонної нудьги можна легко уникнути, якщо правильно організувати харчування і режим дня. Як це зробити розповіла на сторінці в Instagram дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова, яка розвіяла відомі міфи про безглютену дієту.

⠀

За її словами, міцна імунна система допоможе впоратися з осінньою нудьгою, адже вона "відповідає" за стійкість до стресів.

Топ-5 порад, як уникнути осінньої депресії:

Харчуйтеся повноцінно. Організм повинен отримувати весь комплекс необхідних бжу, вітамінів і мінералів. Їжте їжу, багату клітковиною і ферментовані продукти. Цільні злаки, овочі, бобові, квашена капуста, кефір, йогурт. Це сприяє здоров'ю мікрофлори кишечника, від якої залежить імунітет.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити при харчових зривах: дієтолог поділилася інструкцією

Підтримуйте здоров'я мозку і нервової системи достатньою кількістю Омега 3. Жирна риба рекомендована МОЗ до вживання не менше 2-х разів на тиждень. А цільні злаки - джерело вітамінів групи В.

Здоровий сон – важлива складова! Саме у фазі глибокого сну відбувається "ремонт" усіх систем і органів нашого тіла.

Займайтеся спортом! Ендорфіни гарантовані, а це запорука гарного настрою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також експерт нагадала про важливість повноцінного і збалансованого сезонного харчування і дала кілька порад щодо його правильної організації.

Вона уточнила, що корисна їжа максимально проста, натуральна, сезонна і різноманітна:

Не потрібно вигадувати складні рецепти, можна просто комбінувати різні продукти в одному прийомі їжі! Наприклад, в одному гарнірі можуть бути овочі і свіжі, і гриль, і мариновані.

Не забувайте про зелень - додавайте її скрізь! І пам'ятайте, що зелень і овочі - не взаємозамінні.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Заморожені овочі не в сезон – це відмінний варіант. Не оминайте їх увагою.

Пам'ятайте, що збалансоване харчування - це коли під час кожного прийому їжі у вас в тарілці в балансі і білки, і жири, і вуглеводи.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Тіана Фіалкова дала поради щодо харчування власницям проблемної шкіри.