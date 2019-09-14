Осіннє антистрес-меню: дієтолог дала важливі рекомендації
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Експерт дала топ-4 прості поради, як врятуватися від осінньої депресії
Осінь вважається не просто перехідною порою року, а періодом депресій. Але сезонної нудьги можна легко уникнути, якщо правильно організувати харчування і режим дня. Як це зробити розповіла на сторінці в Instagram дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова, яка розвіяла відомі міфи про безглютену дієту.
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За її словами, міцна імунна система допоможе впоратися з осінньою нудьгою, адже вона "відповідає" за стійкість до стресів.
Топ-5 порад, як уникнути осінньої депресії:
- Харчуйтеся повноцінно. Організм повинен отримувати весь комплекс необхідних бжу, вітамінів і мінералів. Їжте їжу, багату клітковиною і ферментовані продукти. Цільні злаки, овочі, бобові, квашена капуста, кефір, йогурт. Це сприяє здоров'ю мікрофлори кишечника, від якої залежить імунітет.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що робити при харчових зривах: дієтолог поділилася інструкцією
- Підтримуйте здоров'я мозку і нервової системи достатньою кількістю Омега 3. Жирна риба рекомендована МОЗ до вживання не менше 2-х разів на тиждень. А цільні злаки - джерело вітамінів групи В.
- Здоровий сон – важлива складова! Саме у фазі глибокого сну відбувається "ремонт" усіх систем і органів нашого тіла.
- Займайтеся спортом! Ендорфіни гарантовані, а це запорука гарного настрою.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також експерт нагадала про важливість повноцінного і збалансованого сезонного харчування і дала кілька порад щодо його правильної організації.
Вона уточнила, що корисна їжа максимально проста, натуральна, сезонна і різноманітна:
- Не потрібно вигадувати складні рецепти, можна просто комбінувати різні продукти в одному прийомі їжі! Наприклад, в одному гарнірі можуть бути овочі і свіжі, і гриль, і мариновані.
- Не забувайте про зелень - додавайте її скрізь! І пам'ятайте, що зелень і овочі - не взаємозамінні.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Заморожені овочі не в сезон – це відмінний варіант. Не оминайте їх увагою.
- Пам'ятайте, що збалансоване харчування - це коли під час кожного прийому їжі у вас в тарілці в балансі і білки, і жири, і вуглеводи.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нагадаємо, що дієтолог Тіана Фіалкова дала поради щодо харчування власницям проблемної шкіри.