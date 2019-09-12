Диетолог раскрыла главные правила питания при проблемной коже

Иллюстративное фото (pexels.com)

Наладить ситуацию со здоровьем и красотой кожи поможет правильное питание

Если у вас жирная и проблемная кожа, склонная к высыпаниям, вам может помочь правильное питание. Следует отказаться от некоторых продуктов, а другие наоборот добавить в рацион. Об этом диетолог Тиана Филкова, которая ранее перечислила продукты для стройности и здоровья, рассказала на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что немало девушке разного возраста страдают от акне. Акне - это поражение сальных желез воспалительного и/или обструктивного характера вследствие воздействия внешних и/или внутренних факторов.

Какие неблагоприятные факторы запускают болезнь:

питание.

токсические нагрузки.

стрессы.

инсулинорезистентность.

генетические факторы.

дисфункции жкт.

гормональные нарушения.

Как видите, неблагоприятных факторов достаточно много. Обычно идут в комплексе несколько факторов, в результате чего меняется состав кожного сала, активизируется Р.acne..

Иллюстративное фото (pexels.com)

И хотя питание рассматривается, по данным научных исследований, как третий по значимости этиологический фактор, но именно это самое простое, что вы можете откорректировать самостоятельно.

Правила питания при проблемах с кожей:

Ряд исследований указывает, что у пациентов с акне имеется закономерность: отмечается активное потребление продуктов с высоким гликемическим индексом, потребление молочных продуктов, насыщенных жирных кислот с junk food, орехов и шоколада, жареного мяса. И напротив, отмечено низкое потребление белка, особенно рыбы.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Молочные продукты и акне. Доказано, белок молочной сыворотки потенцирует развитие акне, стимулирует липогенез в сальных железах, повышает уровень инсулина и концентрацию IGF-1 (фактор воспаления). Самый опасный в данном плане обезжиренный сухой молочный порошок, который можно встретить в покупных батончиках, быстрых напитках, выпечке.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Также в красный список попадают: кукурузное и подсолнечное масло, какао бобы, жареные орехи и семечки, высокоуглеводистые крупы (о чем речь, угадаете?).

Снижают риск акне: зеленые овощи, особенно крестоцветные, продукты богатые омега-3 и рыба, как основной источник животного белка. А если коротко: кетогенная диета. В данном случае она актуальна и эффективна.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что диетолог-нутрициолог Светлана Никитчук перечислила топ-10 продуктов для красивых, сильных и здоровых волос.