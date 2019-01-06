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Нетрадиционная кутья для рождественского стола: рецепт от победителя "МастерШефа"

Lite » Еда 06.01.2019 - 13:53
Нетрадиционная кутья для рождественского стола: рецепт от победителя "МастерШефа"
Иллюстративное фото: pixabay.com

Секрет оригинального вкуса кутьи в добавлении "кислинки" - клюквы или сока лайма

Трудно представить себе рождественский стол без традиционного украинского блюда - кутьи. Победитель "МастерШефа", кулинар Евгений Клопотенко, которій представил три варианта рождественского меню, поделился своим любимым вариантом кутьи - приготовленной из перловки с клюквой. Рецепты кутьи он опубликовал на авторском сайте.

Кутья из перловки с клюквой

Кулинар берет за основу блюда перловку - но не варит ее, а попросту замачивает - так она остается твердой и при этом абсолютно готовой. В качестве пикантного дополнения Евгений использует сушеную клюкву, придающую блюду приятную кислинку.

Ингредиенты:

  • 250-300 гр. перловки,
  • 50 гр. сушеной клюквы,
  • 1 шт. - сок одного лайма,
  • 50 гр. мака,
  • 30 гр. изюма,
  • 50 гр. грецких орехов,
  • 1 ст. л. меда.

 

Нетрадиционная кутья для рождественского стола: рецепт от победителя &quot;МастерШефа&quot;

Кутья из перловки, клюквы и меда (klopotenko.com)

Кутья из булгура с лаймом

Для этого блюда Евгений Клопотенко вместо традиционной пшеницы или перловки, использует рис-булгур для создания необычного вкуса. Чтобы сделать  кутью более пикантной, кулинар добавил в нее сок лайма.

Ингредиенты: 

  • 250-300 гр. булгура,
  • 50 гр. сушеной клюквы,
  • 1 шт. сок одного лайма,
  • 50 гр. мака,
  • 30 гр. изюма,
  • 50 гр. грецких орехов
  • 1 ст. л. меда.

Нетрадиционная кутья для рождественского стола: рецепт от победителя &quot;МастерШефа&quot;

Кутья из булгура с лаймом (klopotenko.com)

 

Напомним, недавно мы публиковали оригинальные и простые рецепты для рождественского стола.

Кстати, вы можете приготовить необычный чизкейк внутри запеченных яблок, который тает во рту.

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Три варианта рождественского меню от победителя "МастерШефа" Кутья на Рождество: самые популярные рецепты
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