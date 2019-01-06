Три варианта рождественского меню от победителя "МастерШефа"

Рождественская кутья (иллюстративное фото: instagram.com)

Все, что нужно - сохранить красивый список и пойти с ним в магазин

Евгений Клопотенко, автор оригинального рецепта британского рождественского пудинга, победитель шоу "МастерШеф" и основатель социального проекта по смене культуры питания "CultFood", составил три разных варианта меню для рождественского стола. Кулинар добавил также необходимый список продуктов и общую сумму закупки.

Клопотенко приготовил для пользователей три меню из пяти аппетитных блюд, расчитаных на шесть человек - закуска, салат, основное блюдо, десерт и кутья.

Скриншот поста (instagram.com/klopotenko/)

"Все, что вам нужно - сохранить красивый список продуктов и пойти с ним в магазин", - посоветовал Евгений.

Меню №1

Шампиньоны, запеченные с фетой и чесноком.

Салат с карамелизированной в мёде тыквой и творогом.

Пряная буженина с яблочным конфитюром и розмарином.

Рождественский пудинг с сухофруктами, пропитанными коньяком и апельсином.

Кутья с мармеладной перловкой, клюквой и медом.

Общая стоимость закупки (на 6 человек): 1165 грн. Стоимость всего меню на 1-го человека: 195 грн.

Список продуктов для меню №1 (фото: klopotenko.com/)

Меню №2

Нежнейший паштет со сладковатым кагором и пряным фенхелем.

Салат с замоченной в свекольном соке гречкой и солеными огурцами. (Не пытайтесь представить вкус, просто попробуйте и сойдите с ума от удовольствия).

Индюшиная ножка с кисло-сладким клюквенным соусом и гарниром из картофеля.

Пирог с маком, пропитанным яблочным сидром, мятой и медом.

Кутья с булгуром, мёдом, соком лайма и сухофруктами.

Общая стоимость закупки (на 6 человек): 951 грн. Стоимость всего меню на 1-го человека: 158,5 грн.

Список продуктов для меню №2 (фото: klopotenko.com/)

Меню №3

Хрустящие пирожки из слоеного теста с индейкой и черносливом.

Салат из сырой цветной капусты с изюмом, замоченным в чае, и кунжутной заправкой.

Нежнейшая свиная вырезка, тушенная в сливочном соусе, с кисло-сладким яблочным пюре и вишневым соусом.

Мягчайший финиковый пирог с грушами, пропитанными пряно-цитрусовым вкусом.

Кутья с перловкой, клюквой и медом.

Общая стоимость закупки (на 6 человек): 1218 грн. Стоимость всего меню на 1-го человека: 203 грн.

Список продуктов для меню №3 (фото: klopotenko.com/)

Кстати, недавно мы публиковали рецепт простого и аппетитного сытного "пастушего пирога", который наверняка понравится любителям вкусно покушать.

Также мы делились рецептом ароматного рождественского пунша, который можно приготовить даже без алкоголя.