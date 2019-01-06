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Три варианта рождественского меню от победителя "МастерШефа"

Lite » Еда 06.01.2019 - 12:54
Три варианта рождественского меню от победителя "МастерШефа"
Рождественская кутья (иллюстративное фото: instagram.com)

Все, что нужно - сохранить красивый список и пойти с ним в магазин

Евгений Клопотенко, автор оригинального рецепта британского рождественского пудинга, победитель шоу "МастерШеф" и основатель социального проекта по смене культуры питания "CultFood", составил три разных варианта меню для рождественского стола. Кулинар добавил также необходимый список продуктов и общую сумму закупки.

Клопотенко приготовил для пользователей три меню из пяти аппетитных блюд, расчитаных на шесть человек - закуска, салат, основное блюдо, десерт и кутья.

Три варианта рождественского меню от победителя &quot;МастерШефа&quot;

Скриншот поста (instagram.com/klopotenko/)

"Все, что вам нужно - сохранить красивый список продуктов и пойти с ним в магазин", - посоветовал Евгений.

Меню №1

  • Шампиньоны, запеченные с фетой и чесноком.
  • Салат с карамелизированной в мёде тыквой и творогом.
  • Пряная буженина с яблочным конфитюром и розмарином.
  • Рождественский пудинг с сухофруктами, пропитанными коньяком и апельсином.
  • Кутья с мармеладной перловкой, клюквой и медом.

Общая стоимость закупки (на 6 человек): 1165 грн. Стоимость всего меню на 1-го человека: 195 грн.

Три варианта рождественского меню от победителя &quot;МастерШефа&quot;

Список продуктов для меню №1 (фото: klopotenko.com/)

Меню №2

  • Нежнейший паштет со сладковатым кагором и пряным фенхелем.
  • Салат с замоченной в свекольном соке гречкой и солеными огурцами. (Не пытайтесь представить вкус, просто попробуйте и сойдите с ума от удовольствия).
  • Индюшиная ножка с кисло-сладким клюквенным соусом и гарниром из картофеля.
  • Пирог с маком, пропитанным яблочным сидром, мятой и медом.
  • Кутья с булгуром, мёдом, соком лайма и сухофруктами.

Общая стоимость закупки (на 6 человек): 951 грн. Стоимость всего меню на 1-го человека: 158,5 грн.

Три варианта рождественского меню от победителя &quot;МастерШефа&quot;

Список продуктов для меню №2 (фото: klopotenko.com/)

Меню №3

  • Хрустящие пирожки из слоеного теста с индейкой и черносливом.
  • Салат из сырой цветной капусты с изюмом, замоченным в чае, и кунжутной заправкой.
  • Нежнейшая свиная вырезка, тушенная в сливочном соусе, с кисло-сладким яблочным пюре и вишневым соусом.
  • Мягчайший финиковый пирог с грушами, пропитанными пряно-цитрусовым вкусом.
  • Кутья с перловкой, клюквой и медом.

Общая стоимость закупки (на 6 человек): 1218 грн. Стоимость всего меню на 1-го человека: 203 грн.

Три варианта рождественского меню от победителя &quot;МастерШефа&quot;

Список продуктов для меню №3 (фото: klopotenko.com/)

Кстати, недавно мы публиковали рецепт простого и аппетитного сытного "пастушего пирога", который наверняка понравится любителям вкусно покушать.

Также мы делились рецептом ароматного рождественского пунша, который можно приготовить даже без алкоголя.

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