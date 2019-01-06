Три варианта рождественского меню от победителя "МастерШефа"

Все, что нужно - сохранить красивый список и пойти с ним в магазин
Евгений Клопотенко, автор оригинального рецепта британского рождественского пудинга, победитель шоу "МастерШеф" и основатель социального проекта по смене культуры питания "CultFood", составил три разных варианта меню для рождественского стола. Кулинар добавил также необходимый список продуктов и общую сумму закупки.
Клопотенко приготовил для пользователей три меню из пяти аппетитных блюд, расчитаных на шесть человек - закуска, салат, основное блюдо, десерт и кутья.
Скриншот поста (instagram.com/klopotenko/)
"Все, что вам нужно - сохранить красивый список продуктов и пойти с ним в магазин", - посоветовал Евгений.
Меню №1
Общая стоимость закупки (на 6 человек): 1165 грн. Стоимость всего меню на 1-го человека: 195 грн.
Список продуктов для меню №1 (фото: klopotenko.com/)
Меню №2
Общая стоимость закупки (на 6 человек): 951 грн. Стоимость всего меню на 1-го человека: 158,5 грн.
Список продуктов для меню №2 (фото: klopotenko.com/)
Меню №3
Общая стоимость закупки (на 6 человек): 1218 грн. Стоимость всего меню на 1-го человека: 203 грн.
Список продуктов для меню №3 (фото: klopotenko.com/)
Кстати, недавно мы публиковали рецепт простого и аппетитного сытного "пастушего пирога", который наверняка понравится любителям вкусно покушать.
Также мы делились рецептом ароматного рождественского пунша, который можно приготовить даже без алкоголя.