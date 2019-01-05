Праздники продолжаются: простой рецепт супа от похмелья

Фото: Суп от похмелья (instagram.com/easy_dietology_foryou)

Овощи из супа помогут восстановиться при алкогольной интоксикации

После новогодних праздников и обильных возлияний после застолья, организм требует легкой и полезной пищи. Для того, чтобы помочь организму справиться с алкогольной интоксикацией, если она есть, рекомендуется сварить легкий суп. Рецепт такого полезного и быстрого блюда опубликовала на своей страничке в Instagram диетолог Татьяна Киреева.

"Ну что, праздники продолжаются! Впереди у нас Рождество и Старый Новый Год, поэтому сохраняйте себе самый быстрый рецепт супчика от похмелья", - написала Татьяна.

Фото: Антипохмельный суп (instagram.com/easy_dietology_foryo)

Для супа вам понадобятся такие продукты:

лук

морковь

брокколи

грибы

соль по вкусу

петрушка или укроп

цельнозерновые хлебцы.

Рецепт приготовления:

Овощи нарезаем и бросаем в кипящую подсоленую воду. Варим на медленном огне 7-10 минут - суп готов.

Также диетолог отметила, что рецепт очень простой и как раз подходит для утреннего состояния после праздника. Зато в таком супе сохраняются все полезные витамины и антиоксиданты, которые нужны нашему организму для восстановления после алкогольной интоксикации. А клетчатка, которой богаты овощи и цельнозерновые хлебцы, поможет ускорить выведение токсических веществ.

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