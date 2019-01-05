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Праздники продолжаются: простой рецепт супа от похмелья

Lite » Еда 05.01.2019 - 20:28
Праздники продолжаются: простой рецепт супа от похмелья
Фото: Суп от похмелья (instagram.com/easy_dietology_foryou)

Овощи из супа помогут восстановиться при алкогольной интоксикации

После новогодних праздников и обильных возлияний после застолья, организм требует легкой и полезной пищи. Для того, чтобы помочь организму справиться с алкогольной интоксикацией, если она есть, рекомендуется сварить легкий суп. Рецепт такого полезного и быстрого блюда опубликовала на своей страничке в Instagram диетолог Татьяна Киреева.

"Ну что, праздники продолжаются! Впереди у нас Рождество и Старый Новый Год, поэтому сохраняйте себе самый быстрый рецепт супчика от похмелья", - написала Татьяна.

Праздники продолжаются: простой рецепт супа от похмельяФото: Антипохмельный суп (instagram.com/easy_dietology_foryo)

Для супа вам понадобятся такие продукты:

  •  лук
  • морковь
  • брокколи
  • грибы
  • соль по вкусу
  • петрушка  или укроп
  • цельнозерновые хлебцы. 

 Рецепт приготовления:

Овощи нарезаем и бросаем в кипящую подсоленую воду. Варим на медленном огне 7-10 минут - суп готов.

Также диетолог отметила, что рецепт очень простой и как раз подходит для утреннего состояния после праздника. Зато в таком супе сохраняются все полезные витамины и антиоксиданты, которые нужны нашему организму для восстановления после алкогольной интоксикации. А клетчатка, которой богаты овощи и цельнозерновые хлебцы, поможет ускорить выведение токсических веществ.

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