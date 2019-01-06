Нетрадиційна кутя для різдвяного столу: рецепт від переможця "МайстерШефа"

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Секрет оригінального смаку куті в додаванні "кислинки" - журавлини або соку лайма

Важко уявити собі різдвяний стіл без традиційної української страви - куті. Переможець "МайстерШефа", кулінар Євген Клопотенко, який представив три варіанти різдвяного меню, поділився своїм улюбленим варіантом куті - приготованої з перловки та журавлини. Рецепти куті він опублікував на авторському сайті.

Кутя з перловки та журавлини

Кулінар бере за основу страви перловку - але не варить її, а просто замочує - так вона залишається твердою і при цьому абсолютно готовою. В якості пікантного доповнення Євген використовує сушену журавлину, яка надає страві приємну кислинку.

Склад:

250-300 гр. перловки,

50 гр. сушеної журавлини,

1 шт. - сік одного лайма,

50 гр. маку,

30 гр. родзинок,

50 гр. волоських горіхів,

1 ст. л. меду.

Кутя з перловки, журавлини і меду (klopotenko.com)

Кутя з булгуру з лаймом

Для цієї страви Євген Клопотенко замість традиційної пшениці або перловки, використовує рис-булгур для створення незвичайного смаку. Щоб зробити кутю більш пікантною, кулінар додав у неї сік лайма.

Склад:

250-300 гр. булгуру,

50 гр. сушеної журавлини,

1 шт. - сік одного лайма,

50 гр. маку,

30 гр. родзинок,

50 гр. волоських горіхів

1 ст. л. меду.

Кутя з булгуру, лайму і меду (klopotenko.com)

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