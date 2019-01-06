Нетрадиційна кутя для різдвяного столу: рецепт від переможця "МайстерШефа"

Секрет оригінального смаку куті в додаванні "кислинки" - журавлини або соку лайма
Важко уявити собі різдвяний стіл без традиційної української страви - куті. Переможець "МайстерШефа", кулінар Євген Клопотенко, який представив три варіанти різдвяного меню, поділився своїм улюбленим варіантом куті - приготованої з перловки та журавлини. Рецепти куті він опублікував на авторському сайті.
Кутя з перловки та журавлини
Кулінар бере за основу страви перловку - але не варить її, а просто замочує - так вона залишається твердою і при цьому абсолютно готовою. В якості пікантного доповнення Євген використовує сушену журавлину, яка надає страві приємну кислинку.
Склад:
Кутя з перловки, журавлини і меду (klopotenko.com)
Кутя з булгуру з лаймом
Для цієї страви Євген Клопотенко замість традиційної пшениці або перловки, використовує рис-булгур для створення незвичайного смаку. Щоб зробити кутю більш пікантною, кулінар додав у неї сік лайма.
Склад:
Кутя з булгуру, лайму і меду (klopotenko.com)
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