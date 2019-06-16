Як не набрати зайвого під час відпустки: ефективні поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, що варто вибирати під час відпочинку в готелі на курорті

Вирушаю у відпустку часто хочеться розслабитися і відпочити, не замислюючись про обмеження, дозволивши собі їсти все, що заманеться і не думати про зайві кіло. Але такі харчові зриви і свята шлунка здатні істотно відбитися на фігурі і навіть на здоров'ї. Як не переїдати на курорті і контролювати харчування розповіла на своїй сторінці дієтолог Інна Забіяка.

Фахівець запевняє, що достаток делікатесів і всіляких екзотичних страв у ресторані готелю не повинен стати причиною поглинання їжі у величезних кількостях.

Найголовніше: що в звичайному житті, що на відпочинку треба їсти помірно і здорову їжу. І менше алкоголю. Це простий, але дієвий рецепт здорової і стрункої фігури.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Хочеться спробувати все з запропонованої їжі у готелях, але потрібно знати міру і піклуватися про своє здоров'я. ⠀

Намагайтеся не робити різких переходів у харчуванні. У більшості готелів величезну різноманітність і вибір сезонних фруктів і овочів, які повинні складати раціон будь-якої здорового людини. Також є й вибір серед морепродуктів і риби, філе птиці. Вже тільки з цього можна наповнити тарілку корисною і легкою для травлення їжею.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також можна завжди взяти смузі або вибрати цільнозерновий хліб замість білого. Подібне меню вже давно не проблема і є в кожному готелі.

Не робіть з відпочинку змагання за кількістю з'їденої їжі, а намагайтеся харчуватися просто і звично, без стресу для організму і без зайвих кілограмів.

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