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Можно ли употреблять творог и кефир на ночь: диетолог дала ответ

Lite » Еда 19.07.2019 - 17:32
Можно ли употреблять творог и кефир на ночь: диетолог дала ответ
Иллюстративное фото (cosmo.ru)

Альбина Комиссарова развеяла популярные мифы

Вопрос о том, вредно или же полезно употребление на ночь таких продуктов, как кефир и творог, до сих пор вызывает споры среди специалистов. Своим мнением поделилась и диетолог и популярный блогер Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram.

Она постаралась развеять популярные мифы, связанные с этой темой - к примеру, почему это якобы вредно.

1. Высокий инсулиновый индекс

Понятие инсулинового индекса не используется в доказательной медицине в качестве контроля за питанием, потому что не имеет достаточной эффективности и научной базы. Более того, даже гликемический индекс в последнее время признан не лучшим методом контроля у больных сахарным диабетом, скорее, лучше ориентироваться на хлебные единицы или вовсе на питание в целом. Что говорить о здоровых людях?

Творог и кефир вызывают брожение

Начну с того, что брожение - естественный и не опасный для нас процесс. А также брожение вызывает хлеб, сыр, бобовые, все овощи в сыром виде, фрукты и ягоды. Но это не значит, что продуктов этих нужно избегать!

Если после употребления кефира у вас вздутие - не пейте его много. 150 г творога или 300 мл кефира в день - оптимальная порция.

Можно ли употреблять творог и кефир на ночь: диетолог дала ответ

Иллюстративное фото (pixabay.com)

От кефира и творога на ночь поправляются

НЕТ такого продукта, от которого поправляются или худеют. Вы даже можете съесть печенье на ужин! Дело в количестве и балансе в течение дня. Если вы переедаете и на ночь еще едите кефир с творогом, то вы будете поправляться, но не от кефира, а от переедания. Поэтому ешьте на здоровье, если хочется!

"Не создавайте себе ложных запретов и не верьте необоснованным выдуманным мифам! Чем больше времени мы тратим на непонятные правила, тем меньше времени мы уделяем качеству еды", - подытожила эксперт.

Можно ли употреблять творог и кефир на ночь: диетолог дала ответ

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, эксперт по питанию Катя Медушкина раскрыла правду о растительном молоке.

Кроме того,  диетолог Ольга Малышева озвучила топ-10 советов для желающих приобщиться к правильному питанию.

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