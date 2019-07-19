Чи можна вживати сир і кефір на ніч: дієтолог дала відповідь

Ілюстративне фото (cosmo.ru)

Альбіна Комісарова розвіяла популярні міфи

Питання про те, шкідливо чи корисно вживання на ніч таких продуктів, як кефір і сир, досі викликає суперечки серед фахівців. Своєю думкою поділилася і дієтолог і популярний блогер Альбіна Комісарова на своїй сторінці в Instagram.

Вона спробувала розвіяти популярні міфи, пов'язані з цією темою - наприклад, чому це нібито шкідливо.

1. Високий інсуліновий індекс

Поняття інсулінового індексу не використовується в доказовій медицині в якості контролю за харчуванням, тому що не має достатньої ефективності та наукової бази. Більш того, навіть глікемічний індекс останнім часом не визнаний кращим методом контролю у хворих на цукровий діабет, швидше, краще орієнтуватися на хлібні одиниці або зовсім на харчування в цілому. Що говорити про здорових людей?

Сир і кефір викликають бродіння

Почну з того, що бродіння - природний і не небезпечний для нас процес. А також бродіння викликає хліб, сир, бобові, всі овочі в сирому вигляді, фрукти і ягоди. Але це не означає, що цих продуктів потрібно уникати!

Якщо після вживання кефіру у вас здуття - не пийте його багато. 150 г сиру 300 мл кефіру в день - оптимальна порція.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Від кефіру та сиру на ніч поправляються

НЕМАЄ такого продукту, від якого поправляються або худнуть. Ви навіть можете з'їсти печиво на вечерю! Справа в кількості і балансі протягом дня. Якщо ви переїдаєте і на ніч ще їсте кефір з сиром, то ви будете набирати вагу, але не від кефіру, а від переїдання. Тому їжте на здоров'я, якщо хочеться!

"Не створюйте собі помилкових заборон і не вірте необґрунтованим вигаданим міфам! Чим більше часу ми витрачаємо на незрозумілі правила, тим менше часу ми приділяємо якості їжі", - підсумувала експерт.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

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